Nämnden Svenska rum behandlade ekonomi och strategi

Espoon väestö kasvaa ennätystahtia, verotulojen kehityksessä epävarmuutta 22.8.2019 15:15:39 EEST | Tiedote

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin 2. osavuosikatsausta maanantaina 26.8. Sen mukaan Espoon väestö kasvaa nopeasti. Viimeisen 12 kuukauden aikana asukasmäärä on kasvanut 6 000 henkilöllä, kun normaali vuosikasvu on noin 4 000 - 5 000 uutta asukasta. Vuoden 2019 alusta lukien kasvua on jo 3 260 henkilöä. Työttömyysaste on 8,4 % eli 0,3 prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aikaisemmin.