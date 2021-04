Nanosellusta kehitetty haavasidos Uusi puu 2021 -kilpailun voittoon

Jaa

Uusi puu -kilpailun voittajat julkistettiin 29.4.2021 pre-PulPaper -verkkotapahtumassa. Sekä kilpailun että yleisöäänestyksen voitti UPM Biomedicalsin nanosellusta valmistettu FibDex-haavasidos, joka nopeuttaa haavan paranemista ja vähentää potilaan kokemaa kipua.

Puupohjaisen biotalouden tuotteille ja ratkaisuille suunnattu Uusi puu -kilpailu haastoi edelläkävijäyritykset tarjoamaan uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Kilpailu järjestettiin nyt neljättä kertaa.

Kilpailuehdotukset arvioi kymmenhenkinen tuomaristo, joka koostui kansanedustajista sekä talouselämän ja tutkimuksen edustajista. Tuomaristoon kuuluivat Tiina Elo (Vihr.), Sari Multala (Kok.), Jari Myllykoski (Vas.), Anders Norrback (RKP), Arto Pirttilahti (Kesk.), Ali Harlin (VTT), Erno Järvinen (Suomen Metsäsäätiö), Juha-Matti Katajajuuri (LUKE), Nina Kopola (Business Finland) ja Tiina Kähö (Smart & Clean -säätiö).

Tuomaristo arvioi ratkaisujen yhteiskunnallista merkitystä sekä kykyä vastata globaaleihin haasteisiin ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Voittajaratkaisujen tuli myös omata myös kansainvälistä markkinapotentiaalia ja hyödyntää puuta innovatiivisesti.

Uusi puu 2021 -kilpailun palkinnot jaettiin 29.4. pre-PulPaper -verkkotapahtumassa, joka on metsäteollisuuden johtava kansainvälinen tapahtuma. Palkintojenjakotilaisuuden juonsivat tuomariston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Erno Järvinen Suomen Metsäsäätiöstä ja tuomariston varapuheenjohtaja, VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Uusi puu 2021 -kilpailussa palkittiin seuraavat ratkaisut:



1. palkinto: FibDex-haavasidos nanosellusta – UPM Biomedicals

2. palkinto: Rasweet, luonnollinen makeuttaja koivusta – KoivuBioTech

3. palkinto: Esteettinen ja monikäyttöinen biomateriaali — Sulapac

Lisäksi Uusi puu -hankkeen ohjausryhmä myönsi Arjen sankarit -kunniamaininnan Kotkamillsin & Pyrollin Norwich City FC:lle valmistamalle vastuulliselle tarjoilupakkaukselle.

Haavasidos oli myös yleisöäänestyksen suosikki

Kilpailuun osallistuneita ratkaisuja esiteltiin kevään aikana Uusi puun sosiaalisen median kanavissa ja järjestettiin yleisöäänestys 1.-18.4.2021. Yleisöäänestyksessä annettiin kaikkiaan 1382 ääntä ja sen kärkeen sijoittuivat:

1. sija: FibDex-haavasidos nanosellusta – UPM Biomedicals (19 % yleisöäänistä)

2. sija: Vastuulliset tarjoilupakkaukset Norwich City FC:lle – Kotkamills & Pyroll (13 % yleisöäänistä)

3. sija: Esteettinen ja monikäyttöinen biomateriaali — Sulapac (10 % yleisöäänistä)

Kilpailun kärki tarjoaa ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tukee kestävää kehitystä

1. palkinto: Nanosellu parantaa haavat

UPM:n nanosellulla on erittäin hyvä solu- ja kudosyhteensopivuus sekä suuri vedenpidätyskyky. Näitä ominaisuuksia hyödynnetään FidDex®-haavasidoksessa. Lappeenrannassa valmistettavan FibDexin raaka-aineena on koivu, joka on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä. Haavasidoksen toimivuus on osoitettu Suomessa, jossa plastiikkakirurgit ovat käyttäneet FibDexiä ihonsiirtojen yhteydessä. Kliinisessä tutkimuksessa FibDexin on osoitettu toimivan erinomaisesti: se edistää haavan paranemista, vähentää potilaan tuntemaa kipua ja tuottaa parempilaatuisen ihokudoksen. FibDexiä ei tarvitse vaihtaa hoidon aikana ja se irtoaa itsestään haavan parannettua. Näin vältytään sidoksen vaihdoilta ja arpeutumista hidastavilta ihon repeytymisiltä. Paranemisprosessi on potilaalle entistä kivuttomampi ja sairaalalle tehokkaampi. Paremman hoitotuloksen lisäksi nopeampi paraneminen tuottaa sairaalalle ja yhteiskunnalle kustannussäästöjä. Nanosellu tarjoaa jatkossa alustan edistyneille solupohjaisille hoidoille, joita voidaan tulevaisuudessa käyttää kroonisten haavojen hoidossa, kuten esimerkiksi jalkojen diabeteshaavoissa.

- FibDex-haavasidos nanosellusta on upea esimerkki suomalaisen pitkän tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan tuotteesta, joka on maailmanluokassa uraauurtava. Tämä tuote on suorastaan parempi potilaan näkökulmasta. Se vähentää kipua ja se on asiakkaan näkökulmasta huippu. Samalla se säästää aikaa ja kustannuksia ja sen ympäristövaikutukset ovat pienemmät, toteaa tuomariston jäsen Tiina Kähö, Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja.





2. palkinto: Luonnonmukainen makeutusaine metsäteollisuuden sivuvirroista

Luonnonmukainen makeuttaja Rasweet on eristetty koivun sisäkuoresta, suomalaisen metsäteollisuuden sivuvirroista. Koivun sisäkuorta ei ole aikaisemmin tutkittu makeuttajan lähteenä. Rasweet on aivan uusi tuoteinnovaatio, joka on kymmenvuotisen tutkimustyön tulos yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Rasweet -makeutusaineen tuotanto perustuu uusiutuvien luonnonvarojen jalostamiseen bioteknologioilla korkean jalostusasteen tuotteeksi. Keksintö perustuu kiertotalouteen ja vähentää materiaalihävikkiä ja siten tehostaa puun käyttöä. Valmistuksessa voidaan hyödyntää Suomessa jo olemassa olevia tuotantolaitoksia. Puuraaka-aineen, josta Rasweet eristetään, voi hyödyntää edelleen ja käyttää uudelleen muissa tuotteissa.

Rasweet on luonnollinen vaihtoehto synteettisille keinomakeuttajille kuten aspartaami ja asesulfaami. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole vastaavia luonnollisia makeuttajia ja maailman makeuttajamarkkinan koko on 55 miljardia dollaria. Rasweet sopii makeuttajaksi mihin tahansa elintarvikkeeseen tai juomaan. Rasweetin sisältämä vadelmaketoni vaikuttaa myönteisesti aineenvaihduntaan ja voi tukea painonhallinnassa. Tästä on olemassa kliinistä näyttöä. Lisäksi se sisältää myös vähäkalorisia monosokereita. Rasweetin maku ja kaloripitoisuus muokataan tuotekehitysvaiheessa kullekin lopputuotteelle sopivaksi.

- Rasweet on erinomainen esimerkki monitieteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksesta. Siinä hyödynnetään sivuvirtoja aivan uudella tavalla makeutusaineessa, joka on paitsi luonnollinen, niin myös vähäkalorinen eli vähäenerginen. Sen erilaiset käyttötarkoitukset luovat varmasti loistavia mahdollisuuksia ja siten markkinapotentiaalia, toteaa tuomariston jäsen, kansanedustaja Sari Multala.





3. palkinto: Esteettinen ja monikäyttöinen biomateriaali

Sulapac biomateriaaleilla voidaan korvata perinteistä muovia useissa tuotteissa kuten kosmetiikkapakkauksissa, pilleissä, kertakäyttöaterimissa ja ruokapakkauksissa. Materiaalit ovat biopohjaisia ja orgaanisesti kierrätettäviä. Materiaali biohajoaa luonnollisesti vedeksi, hiilidioksidiksi ja biomassaksi. Siitä ei jää ympäristöön pysyvää mikromuovia. Materiaalin pääkomponentit ovat puu ja kasviperäiset sidosaineet. Puu on teollisuuden sivuvirtaa ja aina lähtöisin sertifioiduista metsistä. Materiaalien uniikki, luonnollinen ulkonäkö ja ylellinen vaikutelma viestivät vastuullisuudesta. Sulapac tuntuu myös luonnolliselta. Premium-materiaalissa onkin selkeästi erottuvaa, kaunista haketta. Lisäksi se on tehty tuntumaan ja kuulostamaan keraamiselta materiaalilta, mikä luo luksustuotteille ylellisen vaikutelman.

Sulapac on palkittu ja patentoitu kiertotalouden materiaali-innovaatio. Sulapac materiaalista voidaan valmistaa tuotteita samoilla koneilla, joilla tehdään muovituotteita, mikä tekee siirtymisen perinteisestä muovista vastuulliseen vaihtoehtoon helpoksi ja taloudellisesti varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.

- Sulapac on mielenkiintoinen tuote, toteaa kansanedustaja Arto Pirttilahti. Biohajoavana tuotteena sillä on hyvät ominaisuudet muovin korvaamiseksi, varsinkin lyhytaikaisten tuotteiden osalta. Sen käyttöarvoa nostaa se, että yrityksillä on matala kynnys lähteä prosessoimaan Sulapacin materiaaleista tuotteita olemassa olevilla muovinvalmistuskoneilla. Kiertotalouden näkökulma on myös tässä mukana, kun tuotetta tehdään puuteollisuuden sivuvirroista.





Arjen sankarit -kunniamaininta: Suomalaista pakkausosaamista kansainvälisille kilpailukentille

Kotkamillsin ja Pyrollin jalkapalloseura Norwich Citylle valmistamassa takeaway-pakkaussarjassa on käytetty Kotkamillsin muovitonta ja täysin kierrätettävää suojakerroskartonkia. Pakkaussarjaan kuuluu kaksi erikokoista rasiaa sekä juomamuki. Tyypillisesti kartonkiset kertakäyttöastiat ovat yhdistelmämateriaaleja, joita on hankala kierrättää, ja ne joutuvat usein kaatopaikalle tai energiajakeeseen. Kotkamillsin dispersioteknologiaan perustuvat suojakartongit ovat kierrätettävissä tavallisen paperi- ja kartonkijakeen mukana ja ne voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan uusiksi tuotteiksi, koska eivät sisällä erotettavia jakeita kuten muovia. Sekä Kotkamillsin materiaalin valmistusprosessi että kierrätysprosessi ovat energiatehokkaita, koska niissä vältytään muovipäällystämisen ja kierrätyksen muovinerottamisen energiatarpeelta. Käytön jälkeen pakkaukset ja mukit kierrätetään stadionilla niille varattuihin keräysastioihin, jolloin kartonkiastioiden sisältämä puukuitu saadaan helposti kerättyä ja kierrätettyä muiden paperi- tai kartonkituotteiden raaka-aineeksi. Puukuitu voidaan ensimmäisen käyttökertansa jälkeen käyttää uudestaan jopa kuusi kertaa. Jätteen sijasta pakkaus on oikein kierrätettynä resurssitehokas raaka-aine. Mikäli kierrätys ei toteudu, kompostoituva tuote vähentää pitkäaikaista kertyvää jätekuormaa. Kartonkiin käytetty puuraaka-aine on hankittu kestävästi hoidetuista, sertifioiduista lähteistä.

- Tämä on erinomainen ratkaisu ja skaalattavissa kansainvälisesti, toteaa erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri Lukesta. Tässä Kotkamillsin ja Pyrollin yhteistyönä syntyneessä tarjoilupakkausratkaisussa yhdistyvät suojakerroskartongin muovittomuus ja täysi kierrätettävyys. Ratkaisussa on otettu huomioon kierrätyksen mahdollistaminen isoissakin tapahtumissa. Kehitetyt tarjoilupakkaukset mahdollistavat muovitonta kiertotaloutta isoillekin joukoille. Kyllä kelpaisi olla katsomassa Norwich Cityn pelejä valioliigassa ja Teemu Pukin otteita siellä.



