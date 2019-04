Napapiirin Infra: Kiertonet.fi palvellut massiivisessa kalustonpoistossa hyvin – jo yli 700 huutokauppaa toteutunut

Napapiirin Infra Oy joutui viime vuonna lopettamaan toimintojaan ja on sen vuoksi myynyt suuren osan kalustostaan. Pääasiallisena myyntikanavana on toiminut Kiertonet.fi.

– Kiertonet on ollut hyvin joustava ja helpoksi tehty tapa myydä kalustoa, Napapiirin Infra Oy:n toimitusjohtaja Anne Korhonen kuvaa.

Työpäällikkö Veli-Pekka Karjalaisen mielestä Kiertonetin järjestelmä mahdollistaa myös tällaisen massiivisen myynnin, jossa tavaraa poistetaan paljon.

– Olennaista on ollut, että meidän ei ole tarvinnut keskittyä myyntiin, hän sanoo.

Kaikenlainen tavara kiinnostaa

Poistettu tavaramäärä on valtava. Huutokauppoja on toteutunut jo yli 700.

– Olen joulukuusta alkaen julkaissut 530 huutokauppailmoitusta. Parhaimpina viikkoina olen tehnyt 70 ilmoitusta, Karjalainen toteaa.

Korhonen kertoo olevansa positiivisen yllättynyt siitä, että kauppa on käynyt todella hyvin. Hän on myös tyytyväinen omaisuudesta saatuihin hintoihin.

– Tavara kuin tavara käy kaupaksi. Kysyntää on toimistotarvikkeista raskaaseen kalustoon.

Veli-Pekka Karjalaisen mielestä ostajia kiinnostavat niin monenlaiset tavarat, että ”vain mielikuvitus on rajana”.

Riskitön tapa myydä omaisuutta

Molemmat suosittelevat julkisille toimijoille Kiertonetin hyödyntämistä.

– Tämä on riskitön tapa myydä omaisuutta. Palvelussa on otettu hyvin huomioon julkisen sektorin tarpeet. Myyntiprosessi on tehty helpoksi, rahaliikenne turvattu ja dokumentointi hyvin hoidettu, Korhonen sanoo.

Napapiirin Infran kaluston myynti Kiertonetissä jatkuu huhtikuulle saakka.

– Niin hyvä kokemus tämä on ollut, että mikäli jatkossa tulee tarvetta yksittäisille poistoille, niin ilman muuta käytetään Kiertonetiä, Korhonen toteaa.