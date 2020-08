Näpit irti opiskelijoiden toimeentulosta!

Hakijat pidettävä ajantasalla opiskelijavalinnan muutoksista 16.4.2020 12:06:15 EEST | Tiedote

Korkeakoulut tiedottivat viime viikolla opiskelijavalinnan muuttumisesta, sillä vallitseva koronatilanne estää perinteisten valintakokeiden järjestämisen. Päätös oli terveydellisestä näkökulmasta järkevä ja odotettu mutta tuli varsin myöhään etenkin huhtikuussa järjestettävien valintakokeiden osalta. Tieto toukokuun valintakokeiden uudelleenjärjestelyistä ei ole vielä aivan niin akuutti. Monille hakijoille korkeakouluun hakeminen on jo valmiiksi kuormittava prosessi ja opiskelijavalinta on ollut viime vuosina jatkuvien muutosten kohteina. Kevät opiskelijavalintoineen on jo valmiiksi raskas ilman epätietoisuutta opiskelijavalinnan kriteereistä. Esimerkiksi monen hakijan kalenteriin on merkitty ensi viikon torstaiksi 23.4. VAKAVA-koe eikä kokeen peruuntumisen lisäksi ole vielä muuta tietoa, miten kasvatusalan valintayhteistyö poikkeusoloissa toteutuu. Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry toivoo korkeakoulujen tiedottavan opiskelijavalinnan muutoksista poikkeusoloissa niin yleisellä