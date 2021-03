NASAn teknologiaan perustuva ilman ja pintojen puhdistusteknologia saatavilla nyt Suomesta

Koronaviruspandemia on tuonut virusten tartuntamenetelmät koko kansan tietoisuuteen. Monet miettivätkin nyt, miten ihmisten välisistä kohtaamisista voitaisiin tehdä turvallisempia. NASAn avaruusteknologiaan perustuva aktiivinen ActivePure® teknologia puhdistaa ilmasta ja pinnoilta epäpuhtauksia, kuten viruksia, bakteereja, sieniä, homeita, allergeeneja ja kaasuja. Tämä uniikki ja patentoitu teknologia, joka on saanut paljon huomiota varsinkin Yhdysvalloissa, on nyt saatavilla myös Suomesta.

Puhdistaako se koronan?

”Puhdistaako se koronan” on ensimmäinen kysymys, joka puhdistuslaitteisiin liittyen herää jokaisella mieleen. THL:n ja useiden eri toimijoiden tutkimuksista käy ilmi, että virukset leviävät huoneilmassa kolmella eri tavalla: pisaratartuntoina suoraan ihmiseltä toiselle, ilmateitse aerosolitartuntoina sekä kosketuksen kautta pinnoilta, joille virus on hiljattain päätynyt. Näistä kahteen jälkimmäiseen Aerus -puhdistuslaite on tehokas ratkaisu.

ActivePure® -teknologia mahdollistaa, että puhdistettavaa ilmaa ei monien samankaltaisten laitteiden tavoin ainoastaan imetä laitteen sisälle puhdistettavaksi. Aerus -puhdistimissa puhdistusmolekyylit leviävät tavanomaisen suodatuksen lisäksi laitteesta sitä ympäröivään tilaan aktiivisesti tuhoamaan epäpuhtauksia (VIDEO). Laitteissa käytetään ainutlaatuista useamman eri puhdistusmenetelmän yhdistelmää sisältäen ionisoinnin, aktiivihiilisuodattimen, HEPA-suodattimen ja patentoidun ActivePure® -teknologian.

Kahden kolmesta yleisimmästä tartuntamenetelmästä taklaamista voidaan kuitenkin pitää merkittävänä edistysaskeleena matkalla kohti turvallisempia kohtaamisia, vaikka pisaratartuntoihin täytyy jatkossakin varautua turvavälein ja kasvosuojaimin.

ActivePure-teknologia poistaa sisätiloista 99,98% SARS-CoV-2-viruksista

Ilmanpuhdistuslaitteita sellaisenaan on ollut markkinoilla jo vuosia. Monilla on niiden tehosta ristiriitaisia kokemuksia, koska puhdistustehoa on vaikea maallikon nähdä tai mitata. Asiassa on luotettava tieteelliseen näyttöön, joka onkin ActivePure®-teknologialle paras mahdollinen käyntikortti.

Aerus-puhdistuslaitteita on tutkittu useissa eri testeissä ja niiden tehokkuudesta on saatavilla paljon tieteellistä näyttöä. Ajankohtaiseen koronavirukseen liittyen ActivePure® -teknologian tehokkuus on testattu ja todistettu elävällä SARS-CoV-2 -viruksella, joka aiheuttaa ihmisissä COVID-19 -taudin. ActivePure® -teknologia puhdisti laboratorio-oloissa ilmasta 3 minuutissa 99,96 prosenttia ja pinnoilta 7 tunnin puhdistusjakson jälkeen 99,98 prosenttia viruksista. Lisätietoa testituloksista maahantuojan verkkosivuilta.

Mediahuomiota avaruusteknologialle

Aerus ja sen toimitusjohtaja Joe Urso ovat tulleet viime aikoina yhdysvaltalaisille tutuiksi, kun yrityksen tekniikkaa on tuotu esiin osana koronataistelua esimerkiksi CNBC:n ja The Washinton Postin toimesta. Joe Urson osoittama avoin kirje Joe Bidenille sisältää kattavan läpileikkauksen ratkaisuista, joita tilojen puhdistaminen mahdollistaa avatessamme yhteiskuntia uudestaan. Englannissa Aeruksen puhdistimia käytettiin hiljattain tartuntatautien leviämiseen keskittyvässä kansainvälisessä Infection Prevention and Control -tapahtumassa tilojen puhdistukseen konferenssin aikana.

ActivePure® -teknologia on ansainnut paikkansa 74 muun teknologian joukossa Yhdysvaltojen avaruussäätiön Space Technology Hall of Famessa, johon on hyväksytty ihmiskunnan elämänlaatua parantavia teknologioita, kuten esimerkiksi GPS ja satelliittiradio. Tunnustus annetaan teknologioille, joissa on hyödynnetty ja jatkojalostettu alun perin NASAn avaruuteen suunnittelemaa huipputeknologiaa.

Aerus -puhdistimia on myyty satojatuhansia maailmanlaajuisesti ja niitä käytetään niin ravintola-alalla, terveydenhuollossa, oppilaitoksissa kuin teollisuuden toimitiloissakin. Puhdistimet soveltuvat kaikkiin tiloihin, joissa tilan puhtaus on sen käyttäjien kannalta tärkeää.