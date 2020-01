Nästan 1500 yrkesstuderanden tävlar i Mästare2020-semifinaler 27.-31.1.

Ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills: Suomen joukkueelle yksi mitali ja seitsemän kunniamainintaa 28.8.2019 07:50:00 EEST | Tiedote

Nuorten ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills on päättynyt Kazanissa Venäjällä. Suomesta kilpailuun osallistui 27 nuorta oman ammattinsa huippuosaajaa. He saavuttivat yhteensä yhden mitalin ja seitsemän Medallion for Excellence -kunniamainintaa.