Nato-jäsenyys sinetöi Suomen pitkän matkan länteen

Eduskunta on tänään antanut tukensa Nato-jäsenyydelle. Haluan kiittää koko eduskuntaa tästä historiallisesta JAA-äänestyksestä. Kansan tuki on vahva, 188 kansanedustajaa äänesti jäsenyyden puolesta. Kokoomuslaiset yksimielisesti.

Edessämme on nyt hetki, jolloin Suomi aloittaa viralliset neuvottelut liittyäkseen puolustusliitto Natoon. Eduskunnan selkeä enemmistö seisoo päätöksen takana ja toivottavaa on, että Suomesta voisi tulla Naton jäsenmaa niin pian kuin mahdollista – mieluusti vielä tämän vuoden puolella.

Kyseessä on kansakuntamme ja Suomen turvallisuuden kannalta oikea ratkaisu. Tämän ymmärtävät suomalaiset ja puolueet. Näinä aikoina onkin mahdotonta kuvitella, ettemme tekisi kaikkeamme sen eteen, että Suomen turvallisuutta parannetaan. Turvallisuuspoliittinen asemamme ei voi missään tapauksessa olla heikompi Ukrainan sodan seurauksena, kuin mitä se oli sitä ennen.

Me ymmärrämme, ettei Venäjän uhka häviä lähitulevaisuudessa. Myös Naton jäsenmaana kohtaamme samat vallitsevat sotilaalliset uhat ja kiristyneen turvallisuusympäristön. On kuitenkin elintärkeää, että ankkuroimme tässä hetkessä itsemme osaksi demokratioiden liittokuntaa. Nato-jäsenyys parantaisi Suomen turvallisuuden lisäksi myös koko Pohjoisen Euroopan puolustusta. Kyse on siitä, että haluamme ennaltaehkäistä sotien syntymistä ja tätä tarkoitusta jäsenyytemme palvelee.

Roomalaisen sananlaskun mukaan, jos haluaa rauhaa, kannattaa valmistautua sotaan. Petsamossa syntynyt kirjailija Erno Paasilinna jatkoi ajatusta toteamalla, jos haluat rauhaa, valmistaudu rauhaan. 2020-luvun Euroopassa totuus näyttää pienelle valtiolle kääntyvän muotoon: jos haluat rauhaa, liittoudu. Suomi liittyy Natoon varmistaakseen, ettei maaperällämme enää sodittaisi. Yhtäkään Nato-maata kohtaan ole hyökätty sotilaallisesti 70 vuoden aikana.

Tiedostamme riskit, joita jäsenyyspolkuumme saattaa sisältyä. Emme ole naiiveja. Venäjällä on valmius ryhtyä ikäviinkin toimiin meitä kohtaan, ja tämä on sisäistettävä. Samalla meidän on kuitenkin herätettävä luottamusta siihen, että pärjäämme kaikissa olosuhteissa. Yhteiskuntamme eri toimijat ovat varautuneet, maanpuolustuksemme on kunnossa ja kansakuntamme on yhtenäinen. Olemme vakaa demokratia, jonka horjuttaminen ei ole helppoa. Emme me tönimisestä kaadu.

Itsenäisen Suomen keskeisiä tarinoita on ollut selviytyminen, vapautemme säilyttäminen ja suomalaisten turvallisuuden varjelu. Historiastamme löytyy paljon käänteentekeviä hetkiä, jolloin olemme tehneet suurten muutosten keskellä nopeita, mutta harkittuja päätöksiä näiden periaatteiden turvaamiseksi: itsenäisyysjulistuksemme vuonna 1917, ratkaisumme sotavuosina ja kylmän sodan puolueettomuuspolitiikkamme sekä liittyminen Euroopan unioniin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.

Jokaisella askeleella tosiasiallinen itsenäisyytemme on vahvistunut. Suomen pitkä siirtymä Venäjän vaikutusvallasta suvereeniksi, omista asioistaan päättäväksi valtioksi saa Nato-jäsenyydestä uuden virstanpylvään. Nato-jäsenyyden myötä Suomi ei ole koskaan ollut itsenäisempi valtio kuin nyt.



Kokoomukselle Suomen Nato-jäsenyys on tervetullut ja pitkäaikainen tavoite, jota olemme ajaneet jo 16 vuoden ajan. Kyseessä on ollut vuosikymmenten määrätietoinen ja kärsivällinen työ Nato-yhteistyömme ja yhteensopivuutemme syventämiseksi.

Kokoomus onkin ollut mukana niissä hallituksissa, joissa on tehty päätöksiä muun muassa Suomen Nato-kumppanuuden aloittamisesta ja Hornet-hävittäjien hankinnoista, liittymisestä Naton kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä Naton nopean joukkojen toimintaan sekä keskeisistä materiaalihankinnoista esimerkiksi HX-hankkeen valmistelun, JASSM-ohjusten, Stingerien ja GLRMS-raketinheitinjärjestelmän osalta. Unohtaa ei tule myöskään viime vuosikymmenellä tehtyjä päätöksiä Naton edistetyn kumppaniaseman saamiseksi, isäntämaasopimuksen solmimista Naton kanssa tai keskinäisen harjoitusyhteistyömme lisäämistä viime vaalikauden aikana.



Kokoomus oli myös pitkään ainoa puolue, joka avoimesti tuki jäsenyyttä. Siksi olemme huojentuneita ja tyytyväisiä, kun puolueet ovat yhdessä tulleet nopeasti tälle kannalle.

Kun Suomi etenee kohti Nato-jäsenyyttä ja jäsenyysneuvotteluja, Kokoomus on jälleen valmis antamaan panoksensa yhteisen tavoitteemme toteutumiseksi. Nyt on ensisijaisen tärkeää, että jäsenyysneuvottelut Naton kanssa etenevät huolellisen ripeästi ja että eduskunta antaa valtiojohdon työlle tulevina kuukausina täyden tukensa. Kokoomus aikoo hyödyntää kaikkia kontaktejaan sisarpuolueihinsa, jotta Suomen asia kuullaan laajasti.

Kokoomuslaiset tulevat äänestämään yksimielisesti myös Nato-jäsenyyden lopullisen ratifioinnin puolesta. Silloin voimme todeta olevamme perillä siellä, minne olemme aina kansakuntana kuuluneet.