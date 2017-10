Nattlivet i Vasa förändras stort – nattklubbshelheten Teatro och Kapten öppnas fredagen 3.11.

Vid Handelsesplanaden i Vasa öppnas fredagen 3.11. den upplevelserika nattklubben Teatro samt havsinspirerade baren Kapten. Teatro är ett modernt och mångsidigt nattklubbskomplex som bjuder på dagsaktuell musik, trendiga cocktails och intressanta evenemang för stans hårdaste festare. Kapten å sin sida är öppen även dagtid, där kan man njuta av både livemusik och bänksport.

Nattklubben Teatro består av fyra olika avdelningar. På livesidan festar man på veckosluten till takten av de häftigaste inhemska artisterna och livebanden. På nittiotalssidan minns man hittarna från gångna tider och på karaokesidan tolkar man låtarna med känsla. Sjömansinspirerade Kapten å sin sida betjänar varje dag genom att erbjuda sina besökare bl.a. ett brett sortiment av kvalitetöl, livemusik varje vecka samt sport man kan följa från screenen.

- Detta är ett helt nytt underhållningskoncept i vasa. Teatro är verkligen en nattlivets teater och erbjuder fina teaterlika upplevelser samt högklassiga tjänster för olika kvällar. Till Kapten ville vi införa ett sjömanstema som passar en havskuststad så som Vasa, berättar restaurangchef Sami Lehtonen.

- Restauranghelheten har en låg tröskel och den är en intressant mötesplats i Vasas kärncentrum. Teatros livliga, central-amerikansa känsla bringar glädje, färger och värme till höstens och vinterna mörker. Miljön som är kronad med pastellfärger i kombination med ordentlig klubbstämning är en medvetet djärv helhet. Kaptens inredning å andra sidan, följer havets lugna stämning, fortsätter Restamax linjechef Paul Meli.

Rejält med livemusik vid stans häftigaste öppning

Under öppningshelgen bjuds besökarna på mångsidigt program. Öppningen firas 3.11. med start kl 23:00, och under kvällen övertar Vasas egna rapartister Kuningas Pähkinä och Setä Tamu livescenen. Under kvällen hörs även de nyaste hittarna samt klassikerna, då husets egna DJs kliver upp på den splitternya scenen. Lördagen den 4.11. startar med Hovimuusikko Ilkka som är känd för sina roliga texter, varefter Dearra, som kombinerar elektronisk dansmusik med energin av ett liveband, ansvarar för underhållningen. Kvällen fortsätter med husets DJs. Under båda kvällarna ser vi på Kaptens scen de skickliga house-musikerna Lasse & Jenny.

- Vår öppning blir ett episkt glatt spektakel. Fräsch musik och en underbart fin plats och underhållning garanterar att kvällen blir kvar i vasabornas minne, säger Lehtonen med förväntan.

Stefan’s Steakhouse & Teatro (K22)

Handelsesplanaden 15, Vasa



Teatro öppen: on–lö 22–04

Kapten öppen: må 16–24, ti 16–24, on–lö 16–04, sö 16–24

Mer information:



Sami Lehtonen, restaurangchef, Teatro och Kapten

tfn +358 50 341 9968, sami.lehtonen@ravintola.fi



Paul Meli, linjechef för nattklubbarna, Restamax Oyj

tfn +358 44 593 0668, paul.meli@ravintola.fi



Distribution:

STT Info

Viktiga massmedier

www.restamax.fi