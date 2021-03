Naughty BRGR pitää henkilöstönsä töissä ravintoloiden koronasulun ajan

Keittiömestari Akseli Herlevin perustamat Naughty BRGR -ravintolat pitävät keittiönsä toiminnassa maaliskuulle ehdotetun ravintolasulun ajan. Yritys panostaa annosten toimituksiin ja kannustaa asiakkaitaan myös noutamaan ruokaa turvallisesti paikan päältä.

Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä toimivat Naughty BRGR -ravintolat työllistävät vakituisesti noin 100 henkilöä. Ravintolayhtiö avasi koronapandemian aikana uudet ravintolat Helsinkiin ja Espooseen ja yhdeksäs Naughty BRGR avataan Lahteen huhtikuussa. Nyt ilmoitetun maaliskuisen koronasulun aikana ravintolayhtiö tavoittelee myyvänsä 30 000 tuhmaa hampurilaista ja pitämään koko henkilökuntansa töissä ilman lomautuksia.

”Suomen ravintolakenttä on jo vuoden ajan roikkunut löysässä hirressä ja kohtuuttomien, eri tahoilta heitettyjen epäilyjen kohteena. Tartuntaluvut on kuitenkin saatava painumaan alas ja jos ravintolasyömisen lopettaminen auttaa siihen, olkoon niin. Sulku ei uskoakseni vie ihmisiltä kuitenkaan nälkää syödä hyvin, joten me teemme kaikkemme pitääksemme ravintolat auki ja piisit kuumina tilanteesta riippumatta. Tavoitteenamme on myydä tämän kolmen viikon sulun aikana ennätysmäiset 30 000 burgeria. Joudumme maaliskuussa sopeuttamaan liiketoimintaamme, mutta teemme sen henkilöstön sijaan ruokalistan ja hintojen kautta”, kertoo ravintoloitsija Akseli Herlevi.

”Viime kevään ravintolasulku pakotti meidät miettimään toimintaamme uudella tavalla. Olemme uskoakseni tähän tulevaan sulkuun nyt paremmin valmistautuneita ja tiedämme, miten vältämme viime keväänä syntyneet ajoittaiset pullonkaulat niin tilauksissa, kuin myös toimituksissa. Digitaalinen asiakaspalvelu ja myynti omalla sovelluksellamme ja kotiinkuljetuspalvelut ovat olleet meille tuttuja perustamisesta saakka. Olemme sopineet ravintolasulun ajan ilmaisista kuljetuksista Foodoran kanssa ja ravintolasta annoksensa noutaville laskemme väliaikaisesti hintoja merkittävästi”, kertoo Naughty BRGR -konsernin toimitusjohtaja Lars Oehlandt.

Naughty varautuu kolme viikkoa kestävään sulkuun

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat suljettaisiin asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi 8.3.2021 alkaen. Ruoan ulosmyynti asiakkaille on kuitenkin sallittua.

”Yrittäjän ja työnantajan vastuisiin kuuluu pyrkiä menestymään sekä luoda ja ylläpitää työpaikkoja. Yrittäjällä on onneksi myös vapaus päättää, miten erilaisissa tilanteissa luovitaan. Me aiomme pistää koronaperkeleelle hanttiin töitä tekemällä ja paistamalla kodeissaan kärvisteleville asiakkaille parhaita mahdollisia burgereita. Ravintolatunnelmaa emme koteihin pysty lupaamaan, mutta teemme kaikkemme, että burgerit auttavat tuhman, mutta turvallisen fiiliksen synnyttämisessä missä vain”, lupaa Herlevi.

Vuonna 2015 perustettu Naughty BRGR on 100 hampurilaisentusiastia Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä työllistävä gourmet-hampurilaisravintolaketju. Perustamissysäyksensä ravintola sai Akseli Herlevin osallistuessa Top Chef Suomi: Kaksintaistelu -ohjelman jaksoon, jossa huippukokkien tuli valmistaa hampurilainen. Kisan päätuomari Helena Puolakka kuvaili Herlevin valmistamaa hampurilaista ”todella tuhmaksi”, mitä Herlevi piti parhaana koskaan saamaansa palautteena. Naughty Group -konserniin kuuluu 8 ravintolaa ja Naughty BRGR -vähittäiskauppatuotteita. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 8,7 miljoonaa euroa.