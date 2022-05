Navigate 2022 –tapahtumaan tulvii verkostoitumaan merenkulkualan ammattilaisia yli kahdestakymmenestä maasta

Joka toinen vuosi järjestettävä maritime-alan ammattilaiset yhteenkokoava Navigate järjestetään ensi viikolla 1. – 2.6. Turun Messukeskuksessa. Navigate on ennen kaikkea merenkulkualan, meriteollisuuden sekä näiden sidosryhmien verkostoitumistapahtuma. Messut toimivat foorumina, jossa alan ihmiset voivat kohdata ja tutustua vanhoihin ja uusiin tuttavuuksiin.

Verkostoitumista monin keinoin

Navigate 2022 vastaa verkostoitumisen tarpeeseen vastaa monessa muodossa. Näytteilleasettajat voivat tutustua toistensa liiketoimintaan ja yhteistyömahdollisuuksiin messuhalleissa yritysten omilla messuosastoilla.

Lisäksi messujen sisäinen Matchmaking-piste antaa tilaisuuden tutustua uusiin tuttavuuksiin tarkemmin lähitapaamisten muodossa. Meriteollisuuteen ja maritimeen liittyvien alojen yritysten edustajat voivat rekisteröityä minglaukseen ja varata aikoja toisilta rekisteröityneiltä. Matchmakingin järjestämisestä vastaa Olli Mankonen Turku Businessregionista. Business-minglaamiseen ilmoittautuminen päättyy 30.5., mutta tapaamisia voi sopia myös messujen aikana.

Navigaten näytteilleasettajille järjestetään myös yksityinen iltajuhla Ruissalon Telakalla, jossa verkostoitumista voi jatkaa vielä illan hämärtyessä.

“Odotamme Navigate-tapahtumaa todella innoissamme. On upeaa nähdä jälleen verkostoitumista näin laajasti tapahtuma-alan avautumisen jälkeen,” sanoo messujen projektipäällikkö Anniina Jokinen.

Monipuolinen puhujakunta tarttuu ratkaisuhenkisesti vaikeisiin aiheisiin

Johtavana teemana merenkulun kestävä kehitys. Messuilla käsitellään ammattilaisten parissa ajankohtaisia, paljon puhuttavia aiheita, kuten energiatehokkuutta, uusia digitaalisia innovaatioita ja paneeleissa keskustellaan myös tulevaisuuden matkustajaliikenteestä, joka on kokenut pandemiavuosina ainakin väliaikaisen muodonmuutoksen. Koko maailmaa koskevaa konttipulaa ja rahtihintojen heilahteluita käsitellään niin ikään kahdessa eri paneelissa eri näkökulmista.

Messujen ympärille on koottu puoleensavetävä konferenssiohjelma. Monipuolinen, kansainvälinen puhujakunta tuo esiin sekä innovaatioita, että tarttuu ratkaisuhenkisesti globaaleihin merenkulun haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Puhujia kahden päivän aikana on yli kuusikymmentä ja he tulevat kahdestakymmenestä eri maasta. Monet heistä yrityksineen ovat myös näytteilleasettajan roolissa. Kaikki puhujat edustavat oman organisaationsa johtoa ja/tai ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Näytteilleasettajien toiveesta ohjelman kansainvälisyyttä lisätty

Vuonna 2020 Navigatessa oli yli kaksisataa näytteilleasettajaa. Tuottajaosapuolet uskovat tulevien messujen kasvavan voimakkaasti, sillä lisätty kansainvälisyys luo tapahtumaan nostetta. Tänä vuonna odotetaan myös runsasta osallistujamäärää, sillä tapahtuma-ala on piristynyt pitkän tauon jälkeen.

“Merenkulku on globaali toimiala. Sen vuoksi myös Navigate-messujen tulee kansainvälistyä nyt rajusti. Myös kotimaisten näytteilleasettajien markkinat ovat usein maailmalla ja näin laajennamme heidän asiakaskuntaansa uusilla kohtaamisilla. Mahdollisuutemme luoda tästä Suomen johtava merenkulun ja logistiikan messu ja kasvaa merkittäväksi pohjoismaiseksi ja Euroopan alueen yhdeksi kiinnostavimmista merenkulun ja logistiikan messuista ovat erinomaiset.” kertoo ohjelmajohtaja Ulla Keino tyytyväisenä.

PR-yhteistyö kukkii niin ikään merten takaisella vahvistuksella. Lontoolainen Wake Media, joka on erikoistunut merenkulkualan promootioon tekee tiivistä yhteistyötä SeaFocuksen kanssa.

