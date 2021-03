Näyteikkuna kokoelmaesineiden kautta historiaan

Suomen kansallismuseo avaa verkkosivuillaan temaattisia kokonaisuuksia laajoihin kansalliskokoelmiin. Yleisöltä toivotaan nyt palautetta.

Suomen kansallismuseon verkkosivulle, Kokoelmat-alasivulle, on avattu osio Digitaalinen kokoelma, joka esittelee museon kokoelmien esineitä saavutettavasti ja yleisöystävällisesti – digitaalisesti, kuvallisesti ja tarinallisesti sekä temaattisesti jaoteltuina. Teemat koostuvat tarinoista, tutkimustiedosta, laadukkaista kuvista ja videoista.

”Palvelussa esitellään kuratoituja teemoiteltuja aineistoja ja niihin liittyvää tietoa ja tarinoita jo digitoiduista kokoelmista yleisölle. Kokoelmaesineistämme vain murto-osa on esillä Suomen kansallismuseon museoissa ja linnoissa tai lainoina maailmalla eri museoissa ja näyttelyissä. Tällä palvelulla vastaamme suuren yleisön, opettajien ja tutkijoiden toiveisiin tutustua sekä nähtävillä oleviin mutta myös lukuisiin muihin esineisiin”, Kokoelmat ja tutkimus -yksikön yli-intendentti Sanna Teittinen sanoo.

Suomen kansallismuseo tekee näin kokoelmatyöstään yhä asiakasystävällisempää ja vuorovaikutuksellisempaa: kokoelmia ei avata vain katsottaviksi, vaan myös käyttöön.

Nyt avautuvalla sivustolla on ensimmäisessä vaiheessa noin 200 esinettä. Aineistot on avattu CC-lisensseillä mahdollisimman avoimeen käyttöön. Sivulle on koottu kokonaisuudet viidestä teemasta: kasvot, siirtymäriitit, vaatteet, eläimet ja meri. Jatkossa teemasisältöjä tuotetaan sekä tutkijoiden kuratoimina että yleisöjen toiveiden mukaan. Tekstien, kuvien ja videoiden lisäksi sivulla voi leikitellä ja viihtyä kokoelmien parissa. Esineistä voi rakentaa palapelejä, niitä voi värittää ja kokeilla aikajärjestystehtäviä. Hakutoiminnon avulla sivustolla voi etsiä esineitä kokoelmista tietyn esinetyypin tai aihepiirin mukaan. Verkkosivuston käytettävyyttä kehitetään ja sinne lisätään aineistoa kokoa ajan.

Teemojen lisäksi sivustolla on oma osio Kansallismuseon näyttelyissä esillä oleville esineille. Tällä hetkellä sivuille on koottu esineitä Kansallismuseon uudistetuista perusnäyttelyistä: Esihistoria, Toista maata ja Suomen tarina. Ensimmäiset esittelyvideot on tehty Toista maata -näyttelyssä olevasta Kalannin alttarikaapista ja Suomen tarinnassa olevasta Edvard Iston Hyökkäys-maalauksesta.



“Sivustolla on mahdollista kertoa esineistä enemmän ja tuottaa niihin leikkisiä ja vaikuttaviakin lisäsisältöjä. Jatkossa tuotamme lisää sisältöjä myös muiden Suomen kansallismuseon museoperheen kohteiden näyttelyistä”, Sanna Teittinen lisää.

Sivustolla vierailevilta kerätään nyt toiveita teemoista ja esille tuotavista esineistä. Kävijäkysely löytyy verkkosivulta, ja on auki 30.4.2021 asti.

Suomen kansallismuseon Digitaalinen kokoelma: https://www.kansallismuseo.fi/fi/digitaalinen-kokoelma





Lisätiedot

yli-intendentti Sanna Teittinen, sanna.teittinen@kansallismuseo.fi, p. 0295 33 6394