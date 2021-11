Näyttämöllä kaikki on mahdollista! Koulutuspäivä soveltavan teatterin keinoista nuorten kanssa työskenteleville

Nuorille järjestettyjen työpajojen teemoja ovat olleet esimerkiksi tunnetaidot, jännittäminen tai toisen tarinan kuuleminen, ja toteutustavoissa heitä on ohjattu pysähtymään oman elämänsä äärelle. Työpajat on järjestetty osana Tule nähdyksi -hanketta, jota hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tukitoiminnan puitteissa nuoria on osallistunut työpajoihin vuoden aikana useita kymmeniä ympäri Suomea, ja sosionomiopiskelijoita on osallistunut työpajatoimintaan kurssiryhminä yli 150.

- Harjoitteiden avulla opetellaan havainnoimaan omaa toimintaa, kehon ja mielen reaktioita, omaa suhdetta ryhmään, tilan ottamista ja antamista, katsomista ja katsottavana olemista, muiden kuuntelemista ja omien kokemusten jakamista, Vera Veiskola Tarinateatteri Voxista sanoo.

Teatteritoiminnasta apua nuorille elämänhallintaan

Työpajoihin on osallistunut nuoria erilaissa elämäntilanteissa. Vamos Helsinki on ohjannut nuoria teatterityöpajoihin oman toimintansa kautta, kun taas Porissa työpajoihin on osallistunut KRIS-Satakunta ry:n päihdetaustaisia nuoria. Sosionomiopiskelijoita on ollut mukana työpajoissa oppimassa, miten he voivat hyödyntää soveltavan teatterin keinoja niin omassa elämässään kuin tulevassa työssään.

- Työpajojen tarkoituksena on auttaa päihdetaustaisia nuoria ankkuroitumaan yhteiskuntaan paremmin. Uskon myös, että he uskaltavat lähteä seuraamaan unelmiaan paremmin ja heidän sosiaalisten tilanteiden pelkonsa on vähentynyt, mikä myös auttaa oman paikan löytämisessä, hanketiimi Rakastajat-teatterista sanoo.

Teatterityöpajoista on kerätty palautetta, jotta nuorten omat toiveet voitaisiin ottaa toiminnassa paremmin huomioon. Palautteissa ovat näkyneet osallistujien kiitollisuus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta sekä oivallukset siitä, että nuori pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun.

- Näinkin lyhyellä työpajakokonaisuudella on mahdollista tuoda osallistujien elämään uusia näkökulmia oman hyvinvoinnin tukemisesta. Useat nuoret ovat sanoittaneet, että työpajassa tehdään asioita, joita ei ole koskaan tullut tehtyä missään, mutta tällainen yhdessä tekeminen tuntuu hyvältä, Jaana Taskinen Q-Teatterista kertoo.

Soveltava teatteri työskentelyn tukena – tervetuloa koulutuspäivään Tampereelle

Tule nähdyksi -hanke järjestää 9.12.2021 soveltavan teatterin koulutuspäivän nuorten kanssa työskenteleville Tampereen Kulttuuritalo Laikussa.

Koulutuspäivä pitää sisällään niin tietoa kuin toiminnallisuutta soveltavan teatterin menetelmistä, joita voi hyödyntää nuorten kanssa työskentelyn tukena. Luvassa on muun muassa tarinateatteriesitys sekä työpajoja aiheista, joita hankkeessa on nuorten kanssa käsitelty.

Maksuton koulutuspäivä toteutetaan näyttelijöiden vetämänä. Päivän aikana kuullaan myös tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti, työnohjaaja Kirsi Törmin puheenvuoro.

Lataa ohjelma ja ilmoittaudu mukaan



Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoiman hankkeen toiminta-aika on 1.9.2020–28.2.2023. Mukana osatoteuttajina ovat Q-teatteri Helsingissä, Rakastajat-teatteri Porissa, Tarinateatteri Vox Tampereella ja Vamos Helsinki. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.