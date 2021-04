Näyttelijä Jim Carreyn ”omaelämäkerrassa” mikään ei ole totta mutta kaikki on todellista

Jaa

Muistoja ja muita tarinoita on hullunrohkea puolielämäkerrallinen romaani, joka purkaa näyttelijä Jim Carreyn pieniksi palasiksi. Faktaa ja fiktiota railakkaasti sekoittavan tarinan on kirjoittanut Carrey yhdessä toimittaja ja kirjailija Dana Vachonin kanssa.

Jim Carrey on eittämättä järjettömän menestynyt ja rakastettu näyttelijä, jonka elämä pursuaa rikkauksia ja etuoikeuksia. Mutta hän on myös yksinäinen. Ehkä jo saavuttanut huippunsa. Kenties jopa… elähtäneen oloinen? Carrey on kokeillut dieettejä, guruja ja Israelin armeijan kouluttamien vahtikoiriensa kanssa pötköttelyä, mutta mikään ei tunnu häivyttävän tyhjyyden ja mitättömyyden tunteita.

Sitten Jim kohtaa Georgien: kunnianhimoisen älykön, elämänsä rakkauden. Omintakeisen käsikirjoittajan Charlie Kaufmanin ansiosta Carreylla on myös mahdollisuus palauttaa uransa raiteilleen rajoja rikkovassa Hollywood-spektaakkelissa ja voittaa pitkään himoitsemansa Oscar-palkinto. Asiat näyttävät sujuvan hyvin! Universumilla on kuitenkin aivan toiset suunnitelmat.

Jim Carrey ja Dana Vachon ovat kutoneet faktaa ja fiktiota railakkaasti sekoittavan tarinan muun muassa näyttelemisestä, Hollywoodista, agenteista, kuuluisuudesta, etuoikeuksista, ystävyydestä, rakkaudesta, addiktiosta, pelosta, yhteisestä sielustamme, Kanadasta ja maailman katastrofaalisesta lopusta.

James Eugene (Jim) Carrey on vuonna 1962 syntynyt kanadalainen näyttelijä, koomikko ja käsikirjoittaja. Carrey on yksi historian menestyneimmistä koomikoista ja hänet on palkittu mm. kahdella Golden Globe -palkinnolla. Dana Vachon on julkaissut aiemmin pörssimaailmaan sijoittuvan romaanin Mergers and Acquisitions, ja hänen kirjoituksiaan on julkaistu mm. The New York Times-, Slate- ja Vanity Fair -lehdissä.

Jim Carrey ja Dana Vachon: Muistoja ja muita tarinoita

Alkuteos Memoirs and Misinformation | Suomentanut Kristiina Vaara

288 sivua | Saatavana painettuna kirjana, e- ja äänikirjana