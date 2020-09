Näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa tarkastelee pieniä osasia suuressa mittakaavassa

Sääennuste tulevaisuudelle -näyttely käsittelee ihmisen suhdetta muihin lajeihin aikana, jolloin ilmastonmuutos ja lajien joukkosukupuutto kaventavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Venetsian biennaalin ja Kiasman kautta Vaasaan 23.9.2020–14.2.2021 saapuva näyttely esittelee pohjoismaisia taiteilijoita, joiden mukana myös alueemme taiteilijakaksikko nabbteeri.

Sääennuste tulevaisuudelle -näyttely käsittelee ihmisen yhteyttä muihin lajeihin. Näyttelyn taustalla on ajatus, että voidaksemme rakentaa tulevaisuutta meidän täytyy ymmärtää lajien välisiä suhteita ja riippuvuuksia entistä paremmin.

Näyttelyn taiteilijat nostavat teoksissaan esille elämänmuotoja, jotka ihminen helposti sivuuttaa. Esimerkiksi mikrobit, levät ja hyönteiset elävät ja toimivat keskellämme, mutta pienen koon tai eri elämäntahdin takia nämä olennot jäävät ihmiseltä usein huomaamatta. Näyttelyssä ne ovat teosten aiheita mutta myös taiteilijoiden yhteistyökumppaneita. Sääennuste tulevaisuudelle kutsuu kävijänsä tarkentamaan aistit lajien väliseen naapuruuteen ja pohtimaan myös omaa kehoaan suhteessa toisiin elämänmuotoihin.

Näyttelyn teemat käsittelevät niin ympäristön, ihmisen elimistön kuin myös yhteiskunnan tilaa, jossa on merkkejä erilaisista muutoksista ja tulehduksista. Kiasman tuottamaan näyttelyyn kutsuttiin mukaan ruotsalainen Ingela Ihrman, norjalainen Ane Graff ja taiteilijakollektiivi nabbteeri, joka asuu ja työskentelee Pohjanmaalla.

Paikkaan sidottuja teoksia

–Taiteilijaduo nabbteeri on alueemme taiteilijoita ja ensimmäisiä pohjalaisia nykytaitelijoita, jotka ovat edustaneet Suomea Venetsian biennaalissa, kertoo näyttelypäällikkö Maaria Salo.

Närpiön Övermarkin kylässä asuvat Janne Nabb ja Maria Teeri työskentelevät paikkasidonnaisesti. Taiteilijakollektiivi nabbteeri aloittaa yleensä teostensa tekemisen kartoittamalla näyttelyyn varatun tilan. Kaksikko kerää tarvittavat materiaalit paikan päältä ja luo kierrätystavarasta verkostomaisia installaatioita. Heidän teoksensa ovat kokonaisuuksia, jotka rakentuvat taiteilijoiden ja muiden, myös ei-inhimillisten eliöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Vaasassa teosta asuttavat paikallisten kasvien pistokkaat.

Kuntsilla on esillä myös uusia teososia. Valokaappeihin toteutettavat lasimaalaukset jatkavat ihmiseläinten ja selkärangattoman elämän välisten suhteiden tarkastelua. Kaksikko on samalla perehtynyt heille uuteen, historialliseen käsityötekniikkaan.

Pieniä, mutta vaikuttavia osia

Norjalainen Ane Graff yhdistää taiteessaan luonnontieteiden, kuten mikrobiologian ja kemian menetelmiä omiin materiaalitutkimuksiinsa. Hän soveltaa työssään feministisen uusmaterialismin piirissä tehtyä aineellisen todellisuuden uudelleenarviointia, jossa materiaa lähestytään suhteiden kautta. Installaatioissaan Graff kyseenalaistaa vakaiksi miellettyjä rakenteita ja tieteeseen ja kulttuuriin perustuvia luokitteluja. Hän kysyy, miten käsitys ihmisen ainutlaatuisuudesta muihin eläimiin nähden ja dualistinen ajattelu liittyvät ekologiseen kriisiin.

Graffin teoskokonaisuuden nimi States of Inflammation (Tulehdustilat) viittaa yhteyksiin ilmastonmuutoksen, talouskasvuun perustuvien länsimaisten yhteiskuntien, immuunijärjestelmään vaikuttavien suolistobakteerien tuhoutumisen sekä tulehdustautien leviämisen välillä. Installaatio tekee näkyväksi ihmisen kehollisen yhteyden esimerkiksi bakteereihin ja ympäristömyrkkyihin.

Ruotsalainen Ingela Ihrman yhdistää esinekoosteissaan, liikkuvan kuvan teoksissaan ja teksteissään mielikuvitusta, käsityötekniikoita sekä omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Feministisen performanssiperinteen mukaisesti hän käyttää omaa kehoaan välineenä arvioidessaan kriittisesti kulttuurin ja luonnon välistä dikotomiaa ja avatessaan vallitsevaa tieteellistä ja miehistä katsetta kohti queer-ulottuvuuksia. Oman kehon yhdistäminen erilaisiin materiaalisiin maailmoihin tai niiden elinkaaren jäljittely voi lisätä ymmärrystä elämän moninaisia kytkentöjä kohtaan.

Ihrmanin leväinstallaatio kertoo ihmisen nestemäisestä alkuperästä ja eri elämänmuotojen välisistä yhteyksistä. Hiljaiset, suurikokoiset esineet kutsuvat katsojaa osallistumaan keholliseen kokemukseen. Liittoutumalla sellaisten maailmojen kanssa, joita yleensä pidetään ”toisina”, voi onnistua rikkomaan rajoittavia käsitteitä ja arvioimaan uudelleen käsityksiä yhteenkuuluvuudesta ja rinnakkaiselosta. Vaasassa teos saa aivan uuden merellisen ulottuvuuden museon sijainnin myötä.

Weather Report: Forecasting Future – Sääennuste tulevaisuudelle -näyttelyn on kuratoinut Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala ja amanuenssi Piia Oksanen. Se oli vuonna 2019 esillä Venetsian biennaalissa, Pohjoismaisessa paviljongissa. Näyttely on Nykytaiteen museo Kiasman tuottama. Yleisöllä on nyt poikkeuksellinen tilaisuus tutustua kansainväliseen nykytaiteeseen Vaasassa.

Sääennuste tulevaisuudelle -näyttely on esillä Kuntsin modernin taiteen museossa 23.9.2020–14.2.2021. Näyttelyn oheisohjelmana järjestetään lauantaina 14.11. klo 13 Artist Talk, jossa on paikalla taiteilijakollektiivi nabbteeri. Kuraattorinkierrokselle voi osallistua lauantaina 21.11. klo 13 Nykytaiteen museo Kiasman amanuenssi Piia Oksasen johdolla.

Näyttelyä ovat tukeneet Jane ja Aatos Erkon säätiö, Saastamoisen säätiö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

