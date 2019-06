Näyttely ”Meri vie, meri tuo” kertoo meren roolista taiteen ja kulttuurin historiassa

Pohjanmaan museossa avautuu 6.6. meriaiheinen näyttely, joka on koottu Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen jäsenten ja Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista. Näyttely kertoo siitä, miten meret ja rannikot sekä niihin liittyvä ihmisten, ajatusten ja tavaroiden liikkuminen näkyy taiteessa ja kulttuurihistoriassa. Näyttely on esillä 20.10. saakka.

Näyttely on tehty yhteistyössä Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen (STSY) kanssa. Vuonna 2006 perustetun yhdistyksen jäseniä ovat Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Taidesäätiö Merita, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö sekä uusimpina viime vuonna mukaan liittyneet Åbo Akademin säätiö ja OP Ryhmän Taidesäätiö.

Taidehistorioitsija Tuija Peltomaan kuratoimassa näyttelyssä on esillä meriaiheisia teoksia 1850-luvulta 1950-luvulle.

- Aikaperspektiivi tekee näkyväksi sen, mikä merkitys merellä on kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehitysvaiheissa, Peltomaa selittää.

Peltomaan mukaan emme useinkaan tule ajatelleeksi, mitä kaikkea meri on tuonut Suomeen ja miten se on kuljettanut suomalaisia ihmisiä ja tuotteita ympäri maailmaa. Moni asia olisi toisin ilman merta ja merenkulkua.

- Meri ei erota, vaan se yhdistää yli maiden ja mantereiden rajojen. On ajankohtaista ja tärkeää ajatella niitä asioita, jota yhdistävät meitä, Peltomaa muistuttaa.

Näyttely etenee 1800-luvun puolivälin maaseutuyhteiskunnasta 1940-1950-lukujen kaupungistuvaan Suomeen

Näyttely kertoo kasvavasta, kehittyvästä ja muuttuvasta Suomesta, perinteistä ja modernin ajan ilmiöistä.

- Maalausten lisäksi esineet, kartat ja pelilaudat havainnollistavat, miten meri on ollut mukana suomalaisten historiassa ja elämässä monessa eri muodossa. Toivon, että niistä löytyy paljon katsottavaa ja keskusteltavaa kaikenikäisille, Peltomaa sanoo.

Näyttelyssä on esillä yli 70 teosta, joista osa on peräisin yksityisistä kokoelmista ja harvoin julkisesti esillä. Teoksia on muun muassa näiltä taiteilijoilta: Albert Edelfelt, Magnus Enckell, Oscar Kleineh, Victor Westerholm, Berndt Lindholm, Hugo Simberg ja Lennart Segerstråle. Öljymaalausten lisäksi mukana on myös veistoksia, akvarelleja, grafiikkaa ja piirroksia.

- On ollut ihanaa huomata, miten taiteilijat ovat kuvanneet merta suurista ja näyttävistä maalauksista aina pieniin grafiikanlehtiin saakka. Siksi haluan antaa myös katsojille tilaisuuden kokea taiteen meri sekä laajoina panoraamoina että läheiseen kohtaamiseen kutsuvina piirustuksina ja grafiikanlehtinä, kertoo Peltomaa.

Vitriineissä on nähtävillä esineitä, jotka konkretisoivat merenkulun vaikutusta Vaasan seudulla. Vitriinien sisältö kertoo tuontitavaroista, merenkulun eksotiikasta ja mereen liittyvästä symboliikasta. Näyttelyyn on otettu myös mukaan merestä kertovaa äänimaailmaa.

Tapahtumia

Näyttelyn pääsee katsomaan ilmaiseksi Maailman merien päivänä lauantaina 8.6.

Näyttelyn kuraattori Tuija Peltomaa esittelee näyttelyn teoksia ja teemoja kahdella erikoiskierroksella, jotka pidetään lauantaina 24.8. ja 19.10.

Taiteiden yönä 8.8. klo 15-22 Pohjanmaan museoon ja muihin Vaasan kaupungin museoihin on ilmainen sisäänpääsy.

Yleisöopastukset pidetään joka kuukauden toinen sunnuntai ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14.

Tiedotuskuvat