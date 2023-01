Näyttelykeskus WeeGee kolmanneksi suosituin Museokortti-kohde vuonna 2022

Mauri Kunnaksen elämäntyötä ja laajaa tuotantoa esittelevä näyttely avautui lokakuussa WeeGeen toiseen kerrokseen. Näyttely keräsi ensimmäisen kolmen aukiolokuukauden aikana peräti 34 864 kävijää. Mauri Kunnas -näyttely on pysyvä osa näyttelykeskuksen tarjontaa, ja sitä täydennetään tulevaisuudessa uusilla elementeillä sekä vaihtelevilla kausittaisilla sisällöillä ja tapahtumilla. Sisällöllisesti rikas ja toiminnallinen näyttely on ollut erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Lokakuussa WeeGeellä vierailikin ennätysmäärä alaikäisiä kävijöitä.

WeeGeen takapihalla jo 10 vuotta kesäisenä vierailukohteena ihastuttanut, arkkitehti Matti Suurosen 1960-luvulla suunnittelema Futuro-talo keräsi myös tilastointihistoriansa ennätysyleisön, kun utopistisessa muovitalossa vieraili kesän aikana 18 872 kävijää.

Näyttelykeskus WeeGee on EMMA - Espoon Modernin taiteen museon, KAMU Espoon kaupungin museon, Mauri Kunnas -näyttelyn ja Futuro-talon muodostama kulttuurikohde Espoon Tapiolassa.

Näyttelykeskuksen molemmat museot julkistivat tammikuun alussa omat kävijäennätyksensä. EMMA keräsi peräti 170 822 kävijän yleisön vuoden aikana. KAMU WeeGeellä keräsi 61 420 kävijän yleisön ja oli toiseksi suosituin vierailukohde Espoon kaupunginmuseon viidestä museokohteesta heti talomuseo Glimsin jälkeen.

”Näyttelykeskus WeeGeen kävijämäärä on palautunut vuoden 2022 aikana koronaa edeltävälle kasvu-uralle. WeeGeen näyttelyt ovat viime vuonna olleet selvästi ajankohtaisia ja vetovoimaisia, koska museovierailulle Espoon Tapiolaan on löytänyt ennätysmäärin yleisöä. Näyttelykeskuksen kaikki toimijat ovat tuottaneet korkealaatuista sisältöä, joka kokonaisuutena on sykähdyttänyt kävijöitämme.”, summaa Näyttelykeskus WeeGeen tuotantopäällikkö Piia Lääveri.