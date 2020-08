Näyttelysyksy tuo jättiläismäisen maisemamaalauksen ja palan Venetsiaa Vaasaan

Vaasan kaupungin museoiden syyskaudella nähdään kansainvälisesti ja valtakunnallisesti näkyvyyttä saaneita taiteilijoita sekä ajankohtaisia teemoja esittäviä näyttelyitä.

Syksyn ohjelmaan kuuluu näyttely Säätiedotus tulevaisuudelle, joka saapuu Venetsian biennaalin ja Nykytaiteen museo Kiasman kautta Vaasaan. Näyttelyn teemat käsittelevät niin ympäristön, ihmisen elimistön kuin myös yhteiskunnan tilaa, jossa on merkkejä erilaisista muutoksista ja tulehduksista. Kiasman tuottamaan näyttelyyn kutsuttiin mukaan ruotsalainen Ingela Ihrman, norjalainen Ane Graff ja taiteilijakaksikko nabbteeri, joka asuu ja työskentelee Pohjanmaalla.

–Taiteilijaduo nabbteeri on alueemme taiteilijoita ja ensimmäisiä pohjalaisia nykytaitelijoita, jotka ovat edustaneet Suomea Venetsian biennaalissa, kertoo näyttelypäällikkö Maaria Salo.

Vaikka näyttelyn nimi viittaakin tulevaan, on aihe ajankohtainen. Kevään koronapandemia sulki näyttelyn yleisöltä Kiasmassa, jossa se ehti olla esillä vain puolet sille varatusta ajasta. Yleisöllä on nyt poikkeuksellinen tilaisuus tutustua kansainväliseen nykytaiteeseen. Säätiedotus tulevaisuudelle -näyttely on esillä Kuntsin modernin taiteen museossa 23.9.2020–14.2.2021.

Maisemamaalauksen nykymestari Pohjanmaan museossa

Maisema toimii ajallisena linkkinä menneen ja nykyisen välillä, kun osa Hedmanin vanhemman taiteen kokoelmasta pääsee vuoropuheluun maisemamaalauksen taiturin Petri Ala-Maunuksen (s.1970) uusien teosten kanssa. Näyttely on tuotettu nimenomaan Vaasaan ja se kommunikoi klassisen Hedmanin kokoelman kanssa. Nimiteosta lukuun ottamatta teokset ovat uusia, eikä niitä ole nähty muualla.

–Maisemamaalaus on klassinen aihe, jota taiteilijat vuosisatojen saatossa ovat kuvanneet yhä uudelleen, mutta Ala-Maunus pystyy löytämään maisemiinsa aina omaperäistä syvyyttä ja jopa huumoria, kuvailee Maaria Salo.

Auringonlaskuistaan sekä jylhistä ja dramaattisista näkymistään tunnetuksi tullut Ala-Maunus äänestettiin yleisön suosikiksi Suomen merkittävimmän Ars Fennica-kuvataidepalkinnon ehdokkaista vuonna 2019. Maisemamaalauksen historia ja utopia on esillä Pohjanmaan museossa 30.9.2020–31.1.2021.

Taidehallissa kolme uutta näyttelyä

Vaasan taidehalli avautuu 22. elokuuta Christian Langenskiöldin näyttelyllä Marionette. Valokuvista koostuvassa näyttelyssä taiteilija tutkii taidehistorian kautta sodan ja väkivallan vaikutuksia yksilöön ja kulttuuriin. Näyttely on esillä 18.10.2020 saakka.

Anu Raatikaisen teräsrakenteiden varassa seisovat suurikokoiset piirustukset esittelevät taiteilijan kehittämää valopiirustustekniikkaa 24.10.–5.12. Loppuvuodesta avautuva Visa Knuuttilan näyttely 12.12.–14.3.2021 pyrkii tarjoamaan katsojalleen eräänlaisen valveunen kokemuksen videoteosten, valokuvien ja äänimaiseman avulla.

Tikanojan taidekodin ohjelmassa muutoksia

Tikanojan taidekodissa avautuu marraskuun lopulla Olli ja Bucklan – Ehrströmien elämä ja taide. Näyttely esittelee taiteilijapari Olga Gummerus-Ehrströmin ja Eric O. W. Ehrströmin laajaa ja monipuolista tuotantoa, joka pitää sisällään muun muassa maalauksia, taidegrafiikkaa sekä taideteollisuustuotteita. Näyttely täyttää taidekodin kaikki kolme kerrosta. Muuttuneiden aikataulujen vuoksi taidekoti on suljettuna 24. elokuuta alkaen.





Lehdistökuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/K3bGhYJ6kjhoJNa8/fo