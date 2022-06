Nekalan, Tesoman ja Urjalan paloasemahankkeiden valmistelu jatkuu

Tampereen Nekalan ja Tesoman sekä Urjalan paloasemien rakennushankkeiden valmistelutyö jatkuu syksyn 2022 aikana vaikka hyvinvointialue ei voi sitoutua eikä käynnistää hankkeita ennen vuosien 2023-2027 investointiohjelman hyväksyntää. Kunnat vastaavat suunnittelukustannuksista vuoden 2022 loppuun ja varsinainen rakennusaika ajoittuu hyvinvointialueen ajalle.

Urjalan paloasema on ollut urakkakilpailutuksessa keväällä 2022, mutta kilpailutus on keskeytetty. Hanketta on kuitenkin tarkoitus jatkaa välittömästi kilpailutukseen liittyvien täsmennysten jälkeen. Tesoman ja Nekalan paloasemat ovat Tampereen kaupungin valmistelussa. Molemmissa hankkeissa ollaan kaavoitusvaiheessa.

PirSote- ja PirKoti -hankkeet hyvinvointialueelle 1.1.2023

Valtion rahoittaman Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskehittämisen rahoituksella toimivat PirSote- ja PirKoti -hankkeet siirtyvät Pirkanmaan liitosta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Pirkanmaan liittoon palkattu 36 työntekijän hankehenkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaattein.

Pirkanmaalle on myönnetty vuosille 2020–2023 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskehittämisen valtionavustusta yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Siitä jakautuu Tulevaisuuden sotekeskus -kehittämiseen eli PirSote-hankkeeseen noin 18 miljoonaa ja Ikäihmisten kotiin vietävien palveluihin eli PirKoti -hankkeeseen noin 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeita hallinnoi Pirkanmaan liitto ja kunnat ja yhteistoiminta-alueet ovat hankkeissa osatoteuttajia. Hankkeella on työsuhteessa Pirkanmaan liitossa 36 henkilöä.

Hankkeilla tavoitellaan toiminnallisten muutosten kautta kansallisia hyötyjä, kuten palvelujen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamista, ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä sekä laatua, vaikuttavuutta ja kustannusten nousun hillintää.

Visuaalinen ilme uudistuu elokuussa

Vaikka hyvinvointialueen strategian, palvelulupauksen ja arvojen määrittelyn kokonaisuus on kesken, aluehallitus päätti maanantaina hyvinvointialueen keskeisistä brändilinjauksista. Hyvinvointialueen brändin yleiset linjaukset tarvitaan jo syksyllä, koska uusi ilme tarvitaan uusien verkkopalvelujen suunnitteluun. Hyvinvointialueen uusien verkkosivujen pirha.fi ensimmäinen versio julkaistaan lokakuussa. Tällä hetkellä käytössä on valmisteluvaiheen visuaalinen ilme.

Aluehallitus linjasi, että kattobrändi on Pirkanmaan hyvinvointialue. Alabrändeinä säilytetään Tays ja Pirkanmaan pelastuslaitos. Niiden ilmettä ja viestinnän sävyä yhdenmukaistetaan hyvinvointialueen ilmeen kanssa ja logon rinnalla käytetään hyvinvointialueen nimeä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitemielikuva on olla hyvin pirkanmaalaisuuteen yhdistettävällä tavalla rohkea, helposti lähestyttävä, lämmin, mutkaton ja valoisa.

Viestinnänkin yleisilmeen keskellä on elämä ja ihmiset – hyvinvointi ja valoisat kasvot. Kuvista halutaan välittyvän ihmisten arki ja merkityksellinen antoisa työ.

Brändiin tulee vaikuttamaan myös se, miten siirtyvä henkilöstö kokee oman uuden yhteisönsä. Tällä on merkittävä yhteys erityisesti työnantajabrändiin, jonka muotoilussa tarvitaan laajempaa siirtyvän henkilöstön osallistumista. Hyvinvointialue on kaikkien työntekijöiden yhteinen työantaja.

ICT-valmistelu pääosin aikataulussaan

Aluehallituksen tilannekatsauksen perusteella hyvinvointialueen ICT-valmistelutilanne on pääosin hyvä ja aikataulussaan. Kuluvan vuoden aikana potilas- ja asiakastietojärjestelmiä ei kuitenkaan pystytä yhdistämään, minkä vuoksi kaikki muutokset, kuten asiakasmaksujen muutos, tulee toistaiseksi viedä kaikkiin järjestelmiin erikseen. Pirkanmaalla käytössä olevien potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen tulee kestämään vuosia.

Erityisenä riskinä ICT-valmistelussa tällä hetkellä on valmisteluhenkilöstön kuormittuminen ja jaksaminen.

Hyvinvointialueelle on siirtymässä kunnista ja sairaanhoitopiiristä noin 18 000 työasemaa, 800 sovellusta ja 13 000 puhelinliittymää.