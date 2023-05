Neljä ehdokasta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestariksi

SDP sai vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavan Helsingin apulaispormestarin paikan. Tehtävää hoitanut apulaispormestari Nasima Razmyar valittiin kevään eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi. Helsingissä on neljä apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakuntien puheenjohtajina ja kaupunginhallituksen jäseninä. Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö ja apulaispormestarin valitsee kaupunginvaltuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.

Helsingin sosialidemokraatit nimeävät uuden apulaispormestarin 25. toukokuuta järjestettävässä ylimääräisessä piirikokouksessa. Puolueosastot saivat tehdä ehdotuksia apulaispormestariehdokkaista 5. toukokuuta klo 23.59 mennessä. Neljää henkilöä esitettiin tehtävään määräaikaan mennessä. Ehdokkaiden kesken järjestetään kaikille avoin keskustelutilaisuus torstaina 11.5. klo 17.30 Helsinki Congress Paasitornissa, os. Paasivuorenkatu 5 A. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tästä linkistä.

Ehdokkaat ja heitä esittäneet puolueosastot:

Varhaiskasvatuksen opettaja ja kaupunginvaltuutettu Hilkka Ahde

Kuljetusalan Demarit ry

Tölö Unga Socialister TUS

Eurooppademarit – Tähti ry

Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys

Kaupunginvaltuutettu, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, historiantutkija ja dosentti Ville Jalovaara

Itä-Helsingin Sosialidemokraatit ry

Lapsioikeusjuristi, varatuomari, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri ja varavaltuutettu Johanna Laisaari

Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry

Helsingin sosialidemokraattinen työväenyhdistys

Itä-Helsingin Sosialidemokraatit ry

Malmin Sosialidemokraatit ry

Pitäjänmäen Työväenyhdistys ry

Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys (YPSY)

Tapahtuma- ja koulutusasiantuntija ja varavaltuutettu Markku Rantahalvari

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry

SDP Helsingin toiminnanjohtaja Tuomas Finne ja puheenjohtaja Anita Hellman pitävät hyvänä asiana, että apulaispormestarin pesti kiinnostaa ja siihen löytyi useampi pätevä hakija. Jokaisella hakijalla on omat, erityyppiset vahvuutensa. Ensi viikon paneelikeskustelussa pääsee tutustumaan tarkemmin ehdokkaiden näkemyksiin ja tavoitteisiin. On tärkeää, että valintaprosessi on avoin ja hyvähenkinen, toteavat Finne ja Hellman.