Neljä kultamitalia Ranskasta viikossa - Ainoa Winery viinit ylittävät kaikki odotukset

Ainoa Winery -viinit Suomesta mullistavat alaa voittamalla kultaa Vinalies Internationales 2021 ja Le Mondial du Rosé 2021 -kilpailuissa.

Ainoa Winery viinitila Hollalasta on aloittanut Suomen ja globaalin viinialan uudelleenluomisen tuomalla markkinoille hienostuneita viinejä metsän antimista.

Suomalaisten viinien mahdollisuudet lyödä laudalta ranskalaiset ovat aina näyttäneet erittäin heikoilta. Nyt tilanne on iloksemme muuttunut. Viimeisten seitsemän vuoden aikana Ainoa -viinitilanomistajien Paola Guerrero de Cohenin ja David Cohenin intohimo viinien tuottamiseen ekologisista suomalaisista luonnon raaka-aineista on tuonut heille kultamitaleja alan arvostetuimmista kansainvälisistä kilpailuista, joita on pidetty Pariisissa, Lyonissa ja Reimsissä.

Uudet Ainoa Wineryn palkinnot Ranskassa

• Kultamitali Sametti mustikkajälkiruokaviinille, Vinalies Internationales

• Kultamitali Vaapukka vadelmajälkiruokaviinille, Vinalies Internationales

• Kultamitali Suven Taika mansikkajälkiruokaviinille, Le Mondial du Rosé

• Kultamitali Aho Sauvingnon Blanc, Sémillon ja mansikkaviinisekoitus, Le Mondial du Rosé

Voitot Le Mondial du Roséssa ovat uraauurtavia. Tämä on maailman arvostetuin roseeviineihin keskittyvä kilpailu. Palkintoa ei ole koskaan annettu muille kuin perinteisille roseeviineille, mutta pääsy kilpailuun on myönnetty myös ei-perinteisille roseeviineille. Viinit arvostellaan sokkona ja Ainoan viineillä on vastassaan Provencen, Loire-laakson, Champagnen, Navarran, Riojan ja muun maailman roseet.

Päijät-Häme voidaan nyt lisätä listalle. Vasta lanseerattu Suven Taika mansikkajälkiruokaviini palkittiin kultamitalilla ensimmäisenä ilman viinirypäleitä valmistettuna viiniinä Le Mondial du Roséssa. Rypäleiden sijaan se on valmistettu Koivistoisen Mansikkapaikka -tilalla kasvatetuista mansikoista.

Poikkeukselliset saavutukset kruunaa Aho-viinin voitto Ranskassa. Aho on helsinkiläisen sommelier Samuil Angelovin kanssa luotu yhteistyötuote, johon on sekoitettu Nea Berglundin tekemää valkoviiniä suomalaisomisteisesta Château Carsinista Bordeauxissa ja mansikkaviiniä Ainoasta. Vain 11 viiniä sai korkeammat pisteet kuin Aho kaiken kaikkiaan 1300 osallistujasta 29 eri maasta.