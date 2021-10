Neljän ELY-keskuksen yhteinen työlupalinjaus astuu voimaan 27.10.2021 (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Voimaan astuvassa työlupalinjauksessa on aikaisempaa enemmän ammattiluokkia

Kaikilla neljällä ELY-keskusalueella on jo useilla toimialoilla osaavan työvoiman saatavuus este kasvulle. Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta ELY-keskusten kokeilualueilla huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Kokeiluun osallistuvilla ELY-keskusten toiminta-alueilla osaajapula korostuu erityisesti sosiaali- ja terveys-, ICT-, rakennus-, kone- ja metalli- sekä palvelualoilla. Linjaukseen on nostettu osaavasta työvoimasta pulaa kokevia ammattinimikkeitä enemmän verrattuna kunkin ELY-keskusalueen aikaisempiin aluekohtaisiin linjauksiin. Neljän ELY-keskusalueen yhtenäisen työlupalinjauksen odotetaan helpottavan maakuntien alueilla toimivien yrityksen rekrytointi- ja työlupaprosesseja.

Mikäli ammattinimike on listattuna alueellisessa linjauksessa työnantajan ei tarvitse ilmoittaa avoimesta työpaikasta te-palvelut.fi -sivuilla selvittääkseen, onko tehtävään saatavissa työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta tai EU/ETA –alueelta työntekijöitä, ennen kuin tehtävään voidaan rekrytoida työntekijä kolmansista maista.

Neljän ELY-keskusalueen yhteisen työlupalinjauksen laadintaprosessissa ovat olleet mukana alueiden TE-toimistot sekä edustajat työmarkkinajärjestöistä, aluehallintovirastojen työsuojelusta ja ulkomaalaispoliisista. Lisäksi laadinnassa on hyödynnetty ammattibarometrin tietoja ja alueelliset kehitysnäkymät -julkaisuja.

Seuranta ja vaikutukset

Saatavuusharkinnan kokeilussa mukana olevat ELY-keskukset tekevät säännöllistä seurantaa siitä, miten linjaus on vaikuttanut alueiden työmarkkinoihin. Erityishuomiota seurannassa kiinnitetään rakennusalan ja metsäalan tehtäviin, joissa työvoiman tarpeessa eri puolilla kokeilualuetta on eroja. Seurannassa kiinnitetään huomiota myös ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön sekä tapausten ennaltaehkäisyyn.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työlupayksikkö vastaa Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusalueiden työlupa-asioiden käsittelystä.