Nenähuilisti Espanjan Talentin semifinaaliin

Koko Suomen kansaa kohahduttanut Nasal Recorder (Mikko Rautiainen) on raivannut tiensä läpi marraskuun lopun "Got Talent España" -ohjelman semifinaaleihin yli 6000 hakijan joukosta, 21 eri maasta. Loppusuoralle valikoitui 48 huikeinta esitystä, jotka nyt kilpailevat 12:sta finaalipaikasta suorissa lähetyksissä. Mikko sai kesäkuussa kuvatuissa teatterikarsinnoissa tuomariston jokaiselta jäseneltä halutun kyllä-äänen esittäen tulkintansa kappaleista "My Heart Will Go On" sekä "Eviva España" - jälkimmäisen villitessä koko yleisön tanssimaan ja laulamaan mukana.

Matka tähän pisteeseen ei kuitenkaan ole ollut helppo. Aikaisemmin mediassa Mikko on avoimesti kertonut päihdehistoriastaan ja hakeneensa siihen apua. - 4 vuotta sitten olin juuri palannut Lontoosta, jossa loppuvaiheessa elin kodittomana ja rahattomana. Olin yrittänyt lukuisia kertoja itsemurhaa - siinä onnistumatta, Mikko kertoo. Mikko kuitenkin onnistui hakeutumaan ystävänsä kannustuksella ammattiavun piiriin heti Suomeen palattuaan. - Ilman ammattitaitoista päihdehuoltoa, jonka piiriin Suomessa heti pääsin, en olisi päässyt asianmukaiseen hoitoon. Fria-klinikan työntekijät ottivat minut vastaan juuri sellaisena kuin olin ja porautuivat ongelman ytimeen niin, että tänään voin juhlia neljää vuotta raittiina. Niin - sattumalta Mikon semifinaali osuu juuri samalle päivälle, jolloin hän on ollut raittiina neljä vuotta. - Olen vuosien varrella oppinut, että mitään suurta ei voi tehdä yksin - koski se sitten raitistumista tai maailman valloitusta. Jokaiselle matkalle on hyvää valita oikea matkaseura: nytkin semifinaalimatkaani on tukemassa useita suomalaisia yrityksiä, joita ilman tämä yksinkertaisesti ei olisi mahdollista. Olen aidosti ylpeä suomalaisuudestani ja siksi onkin upeaa, että kohti tuntematonta ei tarvitse kulkea ilman kumppania.

Nasal Recorderin esitys teatterikarsinnoissa

