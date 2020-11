Nenänpääarvio onnistuu myös diginä, kun Sydänsairaala aloitti vajaatoimintapotilaiden etäseurantapalvelun

Sydänsairaala kannustaa pirkanmaalaisia sepelvaltimotautipotilaita digihoitopolulle 8.5.2020 09:11:52 EEST | Tiedote

Sydänsairaalassa on kehitetty Pirkanmaan alueen sepelvaltimotautipotilaiden omahoidon tueksi digihoitopolku, jota testataan toukokuusta alkaen. Sepelvaltimotautiin sairastuminen on potilaalle iso elämänmuutos, sillä sairaus on elinikäinen. Sydänterveyttä edistävät elämäntavat ja lääkehoito ovat sairauden hoidossa tärkeitä. Digihoitopolku täydentää potilaiden perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä.