Nettikirpputori tarjoaa tienausmahdollisuuden kesätyöttömille nuorille

Vähänkäytetty.fi (kansainvälisesti Netflea) on Suomen Nettikirpputorit Oy:n vertaisverkkokauppa, joka on toiminut Suomessa vuodesta 2014 alkaen. Nettikirpputoripalvelu toimii nykyisin kaikkiaan kolmessatoista Euroopan maassa viidellä eri kielellä. Palvelun tavoitteena on kasvaa Euroopan suurimmaksi keskitetyn logistiikan vertaisverkkokaupaksi vuoteen 2020 mennessä.