Neural DSP valloittaa digitaalisen äänenkäsittelyn maailman

Yhtiön kehittämät digitaalisen äänenkäsittelyn ohjelmistot ja laitteet ovat maailman huippukitaristien ja -basistien suosimia. Yhtiön lippulaivatuote on Quad Cortex, joka integroi digitoimalla basistien ja kitaristien käyttämien vahvistimien ja efektipedaalien maailman yhteen laitteeseen.

”Aloimme valmistaa edistyksellistä teknologiaa hyödyntäviä tuotteita muusikoille ympäri maailmaa. Helppokäyttöiset tuotteet vähentävät miksaukseen käytettävää aikaa, ja vapauttavat näin ollen muusikoiden kädet taiteen luomiseen”, yhtiön toinen perustaja ja toimitusjohtaja Douglas Castro sanoo.

Neural on ollut kansainvälinen menestys ensimmäisestä tuotteesta lähtien. Yhtiö on palkittu yksistään viime vuonna kuudella erilaisella kansainvälisellä musiikkiteknologian alan palkinnolla, erityisesti muusikkojen keskuudessa.

Douglas Castro ja Neural voitti 4.11.2022 EY:n Suomen kasvuyrittäjäkilpailun palkinnon (EY Entrepreneur Of The Year 2022). Castro itse on basisti. Toinen perustaja Francisco Cresp on kitaristi ja musiikkituottaja. Hän toimii yhtiössä tuotteista vastaavana johtajana.

Tekoäly ja koneoppiminen vapauttavat muusikot itse tekemiseen

Neuralin tuotteet perustuvat yrityksen poikkeukselliseen algoritmitutkimukseen ja koneoppimiseen, mikä on mahdollistanut perinteisten, kalliiden musiikkilaitteiden digitalisoinnin. Teknologia on alentanut digitaalisen äänenkäsittelyn kustannukset siten, että laitteet ovat kaikkien saatavilla murto-osalla alkuperäisestä hinnasta.

Maailman halutuimpien tuotteiden korkean laadun lisäksi Neuralin vahva brändi kiehtoo asiakkaita, kuten monia huipputaiteilijoita, sekä alansa vaikuttajia. Yhtiö tekee yhteistyötä tunnettujen kitaristien, kuten John Petrucci, Tim Henson, Cory Wong ja Rabea Massaad, kanssa.

”Erotumme kilpailijoistamme kyvyllämme luoda pitkälle kehitettyjä ohjelmistoja ja huippuluokan laitteita muusikoille. Laitteemme kuulostavat täsmälleen samalta kuin perinteiset laitteet, jolloin muusikot voivat säilyttää soitintensa omaleimaiset äänet myös digitoiduilla laitteilla”, Francisco Cresp kertoo.

Kannattavan kasvuyrityksen tavoitteena jatkaa nopeaa kasvuaan

Noin sata henkeä työllistävä Neural on kasvanut nopeasti positiivisen kassavirran kasvuyritykseksi. Yhtiön tuoteportfolio koostuu sekä ohjelmistotuotteista että laitteista. Viime vuonna puolet liikevaihdosta kertyi ohjelmistotuotteista ja puolet laitteista.

Ohjelmistotuotteet myydään yhtiön verkkokaupassa. Vuonna 2021 markkinoille tullut Quad Cortex -efektiprosessori on mullistanut koko digitaalisen äänenkäsittelysektorin sekä teknologiallaan että käytettävyydellä. Neuralin laitteistotuotteita jakelevat musiikkialan tärkeimmät jakelijat ja jälleenmyyjät ympäri maailman. Neuralin tuotteiden suurin markkina-alue on Yhdysvallat, missä yhtiö on ollut markkinoilla alusta lähtien.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 19 miljoonaa euroa. Tänä vuonna yritys jatkaa vahvaa kasvuaan. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. Samalla Neural hyödyntää teknologiaansa laajentaakseen tuotevalikoimaansa entistä laajemmalle saavutettavissa olevalla markkinalla (TAM = total addressable market).

Timo Salmela, CFO, puh. +358 400 434974, timo@neuraldsp.com