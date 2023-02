Neuvottelut Sulkavuoren keskuspuhdistamolla kevytyrittäjinä työskennelleiden ukrainalaisten siirtymisestä työsuhteeseen etenivät

Kreate tiedotti torstaina 2.2. TYL Sulkavuoren tehneen päätöksen kevytyrittäjyyden lopettamisesta Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeella sekä alihankintayrityksen halukkuudesta palkata kaikki noin 20 kevytyrittäjää työsuhteeseen. Asiaa on käyty läpi perjantaina yhdessä ukrainalaisten kanssa, päätös asiaan saataneen alkuviikosta. Taustalla on Rakennusliiton julkisuuteen nostamat epäilyt, joiden pohjalta Kreate on käynnistänyt laajamittaisen selvitystyön.

TYL Sulkavuoren alihankkija on tarjonnut kaikille ukrainalaisille kevytyrittäjille mahdollisuutta tehdä työsopimus yrityksen kanssa.

Tampereella Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeessa pääurakoitsijana toimiva TYL Sulkavuori eli Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä on Kreaten johdolla selvittänyt Rakennusliiton julkisuuteen nostamia epäilyjä TYL Sulkavuoren alihankintaketjun palkanmaksuun ja kevytyrittäjyyteen liittyen. TYL Sulkavuori teki torstaina 2.2. päätöksen kieltää kevytyrittäjyys Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeella varmistaakseen alihankintaketjujen lain ja työehtosopimusten mukaiset korvaukset. Kevytyrittäjyys on laillinen työllistymistapa, joten päätös sen kieltämisestä kesken urakan oli poikkeuksellinen. – Olemme käyttäneet tilanteen selvittämiseksi ja ratkaisun löytämiseksi kaikkia keinoja, joita meillä on pääurakoitsijana käytettävissämme. Kevytyrittäjyyden kieltäminen on yksi keino, jolla varmistamme sen, että TYL Sulkavuoren hankkeella alihankkijoiden työntekijät saavat työehtosopimuksen mukaisen korvauksen työstään ja maksavat verot ja muut maksut asianmukaisesti, TYL Sulkavuoren projektipäällikkö Jussi Kiuru toteaa. Ukrainalaisille kevytyrittäjille tarjottiin mahdollisuutta työsuhteeseen Kevytyrittäjyyden päättämisen myötä TYL Sulkavuoren alihankintayritys ilmoitti halukkuutensa palkata kevytyrittäjinä toimivat ukrainalaiset työsuhteisiin. Kokonaistilanne käytiin läpi yhdessä ukrainalaisten, Rakennusliiton, työnantajaliiton, alihankintayritysten ja TYL Sulkavuoren yhteisessä tilaisuudessa 3.2. perjantaina. TYL Sulkavuoren alihankkija tarjosi kaikille kevytyrittäjille mahdollisuutta tehdä työsopimus yrityksen kanssa. Ukrainalaiset kevytyrittäjät halusivat vielä miettiä mahdollisia vaihtoehtoja omalta osaltaan. He hoitavat mahdolliset työsopimukset suoraan työtä tarjonneen yrityksen kanssa. – Tilaisuus sujui odotetusti ja saimme käytyä läpi kokonaistilanteen perinpohjaisesti. Ymmärrettävästi kevytyrittäjät haluavat miettiä työsuhteeseen siirtymistä kaikessa rauhassa, kertoo selvitystyötä johtanut Kreaten henkilöstöjohtaja Katja Pussinen. Kreate jatkaa edelleen yhteistyötä asiantuntijayrityksen kanssa tehostaakseen selvitystyötä mittavalla hankkeella. Rakennusliiton muutamalta alihankkijalta pyytämät selvitykset liittyen tunteihin ja maksettuihin korvauksiin ovat edenneet hyvin ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä on tehty. Vielä selvityksessä olevien alihankkijoiden osalta selvitystyön odotetaan valmistuvan helmikuun aikana. Varotoimenpiteenä Kreate aloitti myös muiden TYL Sulkavuoren alihankintaketjujen ja niihin liittyvien sopimusten kokonaisvaltaisen selvitystyön, joka on edelleen käynnissä. Kreate ja TYL Sulkavuori on tiedottanut aiheesta ja selvitysten etenemisestä aiemmin seuraavasti: 2.2. Kreaten selvitys Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeella on edennyt – kevytyrittäjille tarjotaan jatkoa työsuhteessa 20.1. Kreate aloitti toimenpiteet Rakennusliiton epäilyjen kohteeksi joutuneella tamperelaisella työmaalla 18.1. TYL Sulkavuori ei hyväksy työehtosopimusten vastaista toimintaa

