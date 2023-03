Neuvottelutulos linja-autonkuljettajien työehdoista syntyi, lakot päättyvät

Linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamojen työehtosopimuksien aiempi sovintoehdotus hylättiin 28.2. Tämä merkitsi linja-auto- ja huoltokorjaamolakkojen alkamista 1.3. Lakot ehtivät kestää kolme päivää.



Työehtosopimusten sovittelua jatkettiin tänään perjantaina aamukymmenestä alkaen valtakunnansovittelijan toimistossa sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Uutta sovintoehdotusta ei kuitenkaan enää tarvittu.



Perjantain aikana AKT ja ALT pääsivät neuvottelutulokseen ensin huoltokorjaamojen osalta ja myöhemmin illalla myös linja-autohenkilökunnan sopimuksesta. AKT:n jaostot ja hallitus ovat vielä kokouksissaan myöhään perjantai-iltana hyväksyneet sopimukset.



- Olemme AKT:ssä tyytyväisiä sekä solmittuihin työehtosopimuksiin että työtaisteluiden päättymiseen. Kaikkiin tavoitteisiin ei tällä kertaa päästy, mutta sopimuksen syntyminen vaatii yleensä kompromissien tekemistä. Kokonaisuuteen voi olla ainakin osittain tyytyväinen, toteaa AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.



Kokko kiittää jokaista työtaisteluun osallistunutta. Lakkoon jääneet osoittivat erityisesti sen, että työaikakysymyksiin haluttiin muutoksia ja näissä tavoitteissa oltiin tosissaan.



Sopimukset pitävät sisällään mm. 6 % palkankorotukset. Työaikoihin saatiin paikallisen sopimisen malli työhönsidonnaisuusajan merkittävälle lyhentämiselle. Nykyisellään tämä tarkoittaa linja-autonkuljettajalla 11,5 tunnin pituista päivää työpäivän alkamisesta sen päättymiseen. Sopimukset sisältävät myös arkipyhäkirjauksen, rinnakkaissopimusten kiellon sekä sosiaalitilatyöryhmän. Lisäksi saatiin pää auki linja-autohenkilöstön sopimuksessa lauantailisän osalta. Kaikki määräykset eivät koske molempia työehtosopimuksia.



Lakot loppuvat välittömästi ja töihin paluu tapahtuu mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään maanantaina 6.3. alkavaan ensimmäiseen työvuoroon.

Muut neuvottelut ja syntyneet sopimukset

Liikenneopetusalan työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu viimeksi tänään ja ne jatkuvat seuraavan kerran 14.3. Airpro:n työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 8.3. Kaupan automiesten työehtosopimusta neuvotellaan seuraavan kerran 9.3. Elintarvikealan automiesten tes-neuvottelut jatkuvat 10.3. Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus on sanottu irti päättymään 30.4. Neuvottelujen ajankohtaa ei ole sovittu.



Keskiviikkona 1.3. saatiin ahtausalan työehtosopimus AKT:n ja Satamaoperaattorien välille. Tiistaina 28.2. saatiin työehtosopimukset kuorma-auto-, säiliöauto- ja öljytuote- sekä terminaalitoiminta-aloille. Työehtosopimus on neuvoteltu myös Viking Line Abp:n työehtosopimuksesta AKT:n ja Palvelutyönantajat Paltan välille.

Seuraa AKT:n työehtosopimusneuvotteluja osoitteessa akt.fi/neuvottelut