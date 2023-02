Neuvottelutulos syntynyt Kemianteollisuuden ja Ammattiliitto Pron kemianalan toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta

Sopimuksen piirissä on noin 9 000 toimihenkilöä. Ammattiliitto Pro on ilmoittanut kolmen päivän lakon uhasta kemianteollisuuden 10:een yritykseen ajalle 13.–15.2.2023. Lisäksi Ammattiliitto Pro on ilmoittanut myös sopimusalalle ylityökiellosta 30.12023–10.2.2023 väliselle ajalle. Mikäli liittojen hallinnot hyväksyvät saavutetun neuvottelutuloksen, peruuntuvat ilmoitetut lakot ja ylityökiellot.