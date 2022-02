New Yorkin seurapiirejä kohauttaneen huijarin tarina

En haluaisi tällaista kenellekään. Toivon, että en olisi koskaan tutustunut Annaan. Jos voisin mennä ajassa taaksepäin, menisin. – Rachel Williams

Satumaista elämää miljoonaperijättärenä elänyt Anna Delvey ehti sumuttaa New Yorkin seurapiirejä pitkään ennen kiinni jäämistään. Hän saapui kaupunkiin kertoen olevansa saksalaisen hienostosuvun perijätär, jolla on 60 miljoonan dollarin rahasto, ja aikovansa perustaa Manhattanille taidekeskuksen. Näin hän pääsi sisään New Yorkin hienostopiireihin.

Anna huijasi pankkien, sijoittajien ja hotellien lisäksi ihmisiä, ystäviään, joista yksi on Rachel Williams, tämän kirjan kirjoittaja. Kuinka tämä taidokas huijaus onnistui ja miten Anna jäi kiinni?

Kun kulissit romahtivat, paljastui että valenimellä esiintynyt nainen, joka asui luksushotelleissa, jakoi sadan dollarin tippejä ja matkusti yksityiskoneella, olikin Venäjällä syntynyt rekkakuskin tytär Anna Sorokin, joka ei ollut käynyt kouluakaan loppuun. Kun laskun aika tuli, joutui paras ystävä Rachel maksajaksi.

Tarinasta on tehty suositut tv-tuotannot Netflixille ja HBO Maxille, ja Time-lehti nosti kirjan Must read -listalleen.

Kirjailija ja valokuvaaja Rachel DeLoache Williams (s. 1988) on kotoisin Yhdysvaltojen Tennesseestä. Hän opiskeli englantia ja valokuvausta Kenyonin yliopistossa Ohiossa ennen kuin muutti New Yorkiin vuonna 2010 ja pääsi töihin Vanity Fair -aikakauslehden kuvaosastolle.

Rachel DeLoache Williams: Ystäväni Anna – Huijariperijättären tarina (Docendo 2022), sidottu, 334 sivua.

