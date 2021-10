NewCo Accelerator kiihdyttää startup-yrityksiä kasvuun – sen ensimmäinen vuosi on ylittänyt odotukset

NewCo Accelerator tukee erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtääviä hautomo- ja kiihdytysvaiheen startup-yrityksiä ja tiimejä, jotka ovat edenneet kehitettävän tuotteen tai palvelun kanssa ideointivaiheen ohi. Yksilöllistä valmennusta tarjotaan kuitenkin myös startupeille, jotka eivät vielä täytä varsinaisen kiihdytysvalmennuksen kriteereitä. Kiihdyttämön palvelut ovat ilmaisia ja yritykset voivat hakeutua niihin koska tahansa. Palveluita tuotetaan yhteistyössä Helsingin keskeisten startup-ekosysteemitoimijoiden kanssa.

NewCo Acceleratorin ensimmäinen vuosi on ollut onnistunut

NewCo Accelerator -palvelun ensimmäinen vuosi on täyttänyt odotukset. Sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit ovat pitäneet palvelua tarpeellisena ja hyvin toteutettuna.

”Markkinoilla on selvästi ollut valtava tarve NewCo Acceleratorin kaltaiselle toimijalle. Asiakasmäärämme ovat ylittäneet kaikki odotukset,” kertoo Helsingin kaupungin palvelupäällikkö Timo Helenius.

NewCo Accelerator -kiihdytystoimintaan osallistuvat yritykset saavat tuekseen henkilökohtaisen, kokeneen yritysvalmentajan, jolta he saavat tukea muun muassa tiimin rakentamiseen, kasvuun ja rahoitukseen. NewCo Accelerator on alkuvuoden 2021 aikana palvellut 245 yritystä tai tiimiä, joista 118 on säännöllisen henkilökohtaisen valmennuksen piirissä.

Valmennettavista yrityksistä 28 on jo aloittanut liikevaihtoa kerryttävän toiminnan. Ja vaikka painotus onkin ollut alkuvaiheen yrityksissä ja tiimeissä, myös kiihdytyskelpoiseksi saatettujen yritysten lukumäärä on ylittänyt asetetun tavoitteen. Kiihdytysvalmiiksi on saatettu 77 yritystä.

NewCo Acceleratorin asiakkaat ovat keränneet valmennuksen aikana 6,4 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta. Seuraavan vuoden aikana valmennusasiakkaiden suunniteltujen rahoituskierrosten ja rahoitushakujen summa ylittänee jo 10 miljoonaa euroa.

Henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi NewCo Acceleratorin yrityskiihdyttämö tuo startupit yhteen verkostoon oppimaan myös toisiltaan. Hankkeen ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana onkin rakennettu tehokas yhteistyöverkosto, joka luo tiivistä asiakasvirtaa NewCo Accelerator -palvelun ja muiden ekosysteemitoimijoiden välille.

Helsingin startup-ekosysteemi kukoistaa myös kansainvälisessä vertailussa

Yrityskohtaisesti räätälöity, pitkäkestoinen valmennus kehittää startup-yritysten liiketoimintaosaamista ja edistää niiden selviytymismahdollisuuksia aiempaa haastavammassa koronanjälkeisessä taloustilanteessa. Valmentamalla startupeista rahoituskelpoisia yrityksiä kaupunkiin syntyy myös uusia työpaikkoja ja kaupungin verotulot kasvavat.

Lisäksi kasvuyritysten tukeminen houkuttelee Helsinkiin koti- ja ulkomaista sijoituspääomaa, osaajia ja muita kasvuyrityksiä. NewCo Accelerator palvelee myös ulkomaisia startup-yrityksiä, joista osa harkitsee muuttoa Helsinkiin. Ulkomaisten tiimien sekä suomalaisista ja ulkomaisista jäsenistä koostuvien sekatiimien osuus NewCo Acceleratorin säännöllisesti valmennettavista asiakkaista on noin 40 prosenttia.

Helsinki on onnistunut luomaan kansainvälisesti houkuttelevan ekosysteemin startup-toiminnan ympärille. Syyskuussa julkaistussa Global Startup Ecosystem 2021 (GSER) -raportissa Helsingin seutu nousi maailman 20 parhaan kaupunkiseudun joukkoon nousevien startup-ekosysteemien listalla. GSER-raportti on maailman kattavin ja laajasti luettu startup-tutkimus.

NewCo Accelerator tukee Helsingin startup-ekosysteemin kehitystä myös tulevaisuudessa. Uusia asiakkaita aloittaa keskimäärin noin 30 kuukaudessa ja yhteistyö verkoston kanssa jatkuu tiiviinä. Erityisesti asiakasohjausta palveluiden välillä tiivistetään entisestään ja asiakasvirran odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa.

Newco Acceleratorin verkostoon kuuluvat mm. Finnish Business Angel Network (FIBAN), Forum Virium Helsinki, UrbanTech Helsinki, Helsinki Education Hub, Health Incubator Helsinki, Helsinki XR Center, Business Finland, Arctic15 ja Slush.