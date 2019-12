Newsec toimii ilmastonmuutosta vastaan Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksella

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – tarjoaa kattavasti kiinteistöarvioinnin, kiinteistöjohtamisen ja kaupankäynnin palveluita niin kiinteistöjen omistajille, sijoittajille kuin käyttäjillekin. Yhtiö on perustettu vuonna 1994 ja on yksityisten osakkaiden omistama. Konserni toimii seitsemässä maassa Pohjois-Euroopassa, ja sillä on noin 1 800 työntekijää, joista yli 400 Suomessa. Vuonna 2018 Newsec avasi toimiston Lontooseen palvellakseen entistä paremmin Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostuneita kansainvälisiä sijoittajia.