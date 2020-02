Newsec tuottaa Triplan Workeryyn kiinteistöjohtamisen palvelut

Newsec on valittu Pasilassa sijaitsevan Tripla Workeryn toimistojen kiinteistöjohtopalveluiden tuottajaksi. Kokonaisuuteen kuuluu kolmesta rakennuksesta koostuvan, 50 000 neliömetrin toimistokeskittymän kiinteistöjohtaminen ja tekninen manageeraus sekä kaikki vuokra-, talous- ja yhtiöhallinnon palvelut. Workeryn omistaa saksalainen Commerz Real’s fund Hausinvest.

Tripla Workery on osa YIT:n kehittämää ja rakentamaa laajaa kokonaisuutta, johon kuuluvat toimistorakennusten lisäksi myös kauppakeskus Mall of Tripla, asuntoja ja hotelli.

Lähes kokonaan vuokratuissa uusissa toimistoissa on noin 20 vuokralaista, joiden palveluksessa työskentelee noin 4 500 ihmistä. Ensimmäisiin toimistoihin muutetaan jo helmikuussa, ja loput tilat saavat käyttäjät kevään aikana.

Tripla Workery on LEED platina -tasolle sertifioitu kohde, joten vastuullisuusnäkökulma on avainasemassa myös käytön aikana. LEED-sertifikaatin mukaiset käytännöt ohjaavat kiinteistöjohtamista. Workery on osa Triplan kokonaisuutta, joten toimistokiinteistöjen johtamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä lokakuussa 2019 avatun kauppakeskus Mall of Triplan kanssa.

”Olemme erittäin iloisia päästessämme kiinteistöjohtamisen palveluiden tuottajaksi Workeryyn, joka on osa ainutlaatuista Triplan kokonaisuutta. Tavoitteenamme on tarjota ensiluokkaista 2020-luvun kiinteistöjohtamisen palvelua, joka tuottaa toimistojen käyttäjille erinomaisen työympäristön ja täyttää kiinteistön omistajan korkeat laatuvaatimukset”, sanoo Miro Karttunen, Head of Property Asset Management Newsec in Finland.