Newsecin pohjoismainen kiinteistömarkkinakatsaus: pohjoismainen liikekiinteistömarkkina vahvassa nousussa

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – tarjoaa kattavasti kiinteistöarvioinnin, kiinteistöjohtamisen ja kaupankäynnin palveluita niin kiinteistöjen omistajille, sijoittajille kuin käyttäjillekin. Yhtiö on perustettu vuonna 1994 ja on yksityisten osakkaiden omistama. Konserni toimii seitsemässä maassa Pohjois-Euroopassa, ja sillä on noin 2 400 työntekijää, joista yli 650 Suomessa. Vuonna 2018 Newsec avasi toimiston Lontooseen palvellakseen entistä paremmin Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostuneita kansainvälisiä sijoittajia.

Newsec hallinnoi noin 68 miljardin euron kiinteistöomaisuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa, kirjoittaa vuokrasopimuksia vuosittain noin 1,5 miljoonasta neliöstä, toimii neuvonantajana kiinteistökaupoissa noin 3 miljardin euron edestä ja tekee arviointeja ja analyysejä lähes 265 miljardin euron arvoiselle kiinteistöomaisuudelle. Suuret volyymit, hyvä paikallistuntemus sekä eri toimialojen syvä ymmärrys tuovat Newsecille erityisosaamista Pohjois-Euroopan kiinteistömarkkinoilla. Newsec on julkaissut pohjoismaista kiinteistömarkkinakatsausta säännöllisesti vuodesta 2001 ja Suomen kiinteistömarkkinakatsausta vuodesta 2012 lähtien.