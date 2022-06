Newsecin uusi ja terävämpi brändi julkaistu

"Maailmanlaajuinen kehitys, mukaan lukien kiihtyvä digitalisaatio, energia- ja ympäristöhaasteet sekä kaupungeissa asuvien ja työskentelevien ihmisten määrän lisääntyminen, tekee tarjoamistamme palveluista merkityksellisempiä kuin koskaan. Innovaatioiden ja teknisten ratkaisujen johtajana toimiminen on ollut Newsecille avainasemassa pitkään. Olemme iloisia voidessamme olla mukana ajamassa kehitystä, ja otamme seuraavan askeleen, joka antaa yrityskuvalle selkeyttä", sanoo Newsecin toimitusjohtaja Patrik Attemark.

Vahvempi yhteinen identiteetti

Newsec on perustettu vuonna 1994 ja tämän jälkeen on tapahtunut paljon – nykyisin yhtiö on Pohjoismaiden ja Baltian suurin toimija. Yli 2 400 työntekijää neljällä liiketoiminta-alueella Property Asset Management, Advisory, Investment Management and Energy Transition työskentelee nyt vahvemman yhteisen identiteetin alla.

Energy Transition on uusi nimi Infrana aiemmin tunnetulle liiketoiminta-alueelle, ja se heijastaa Newsecin keskittymistä energiamarkkinoiden muutokseen, jossa yhtiö ottaa keskeisen roolin kiinteistöalan tukemisessa.

"Olemme ylpeitä perinnöstämme ja odotamme tässä vaiheessa kasvumme jatkua tavoitteenamme vakiinnuttaa Newsec johtavaksi toimijaksi Euroopassa. Tuomme mukanamme historiamme parhaat palat jatkaessamme matkaamme terävämmällä brändillä ja ilmeellä. Tulevien kuukausien aikana otamme asteittain askeleita uuteen suuntaan Newsec-brändin osalta”, Attemark jatkaa.

Virallisina niminä säilyvät Newsec ja Newsec AB.