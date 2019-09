Next Level johdattelee kohti yhteishakua

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 27.8.2019 23.8.2019 16:09:00 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 27. elokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla Esityslistalla on muun muassa edellisessä kokouksessa pöydälle jäänyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 sekä lukuisia talousarvioaloitteita. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötalouden talousarvioehdotus kasvaa noin 45 miljoonalla eurolla eli 3,8 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Esityksessä on varauduttu asiakasmäärän kasvuun, kaupunkistrategian toteuttamisen jatkamiseen, tilavuokrien kasvuun, hintatason nousuun ja mm. varhaiskasvatuslain edellyttämään henkilöstörakenteen muutokseen. Toimialan henkilöstömäärä kasvaa jonkin verran asiakasmäärän kasvusta johtuen. Määrärahoja on varattu kuluvan vuoden tapaan myös toisen asteen maksuttomuuden edistämiseen. Lautakunnalle esitetään myös vuoden 2019 talousarvion toinen toteutumisennuste. Ennusteen mukaan tuloja arvio