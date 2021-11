Nextfour ja Verso Capital uudistamaan tulevaisuuden veneilyä maailmassa

Nextfourin kansainvälisesti menestyneillä Q Experience -monitoiminäytöillä on nyt kova kysyntä maailmalla.

Nextfourin missiona on tehdä navigoinnista ja veneilystä helpompaa ja saavutettavampaa kaikille. Tämän vuoksi yhtiö on kehittänyt Q Experience näyttöratkaisun, joka kokoaa kaikki veneen ja navigoinnin toiminnot yhteen kirkkaaseen ja terävään kosketusnäyttöön, jonka helppokäyttöinen käyttöliittymä tekee navigoinnista yksinkertaista ja sujuvaa. Q Experience tuo ensimmäisenä automaailmasta totutun käyttökokemuksen veneilyyn, yhdistämällä ajotietokoneen, karttaplotterin ja monipuolisen viihdejärjestelmän kootusti samaan laitteeseen. Q Experience on helppokäyttöinen ja intuitiivinen järjestelmä, joka yhdistää veneen koko mittariston, merikartat, vahtipalvelun, sääennusteet, radion, verkkoyhteyden sekä wifi-hotspotin, jonka kautta verkkoyhteyden voi jakaa myös muille laitteille. Q Experiencen helppokäyttöisyys ja kokonaisvaltaisuus tuo kuljettajalle myös itsevarmuutta veneen käsittelyyn ja hallintaan.

Q Experience -järjestelmän oleellisena osana on myös mobiilisovellus, joka sisältää mm. vahtipalvelun sekä automaattisen lokikirjan, joka tallentaa ajoreitin ja matkan pituuden lisäksi myös polttoaineen kulutuksen ja säätiedot.

Sijoituksella vauhtia kansainväliseen kasvuun

Q Experiencen kansainvälinen kiinnostus on ollut niin suurta, että yhtiön kasvun rajat alkoivat tulla vastaan. Pääomasijoituksen avulla yhtiö saa tarvittavat resurssit vastata nopeasti kasvaneeseen kysyntään.

"Uuden Q Experience -tuoteperheen julkaisu vuoden alussa on tuonut meille laajaa kansainvälistä kiinnostusta, ja markkinoiden avaukset Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan sekä Australiaan ja Uuteen-Seelantiin ovat aikaistuneet, joten tarvitsimme kasvuun lisää pääomaa samalla, kun panostamme entistä enemmän uusiin tuotteisiin ja toiminnan laajentumiseen. Löysimme heti yhteisen sävelen Verso Capitalin kanssa", tiivistää Nextfourin toimitusjohtaja Niklas Öhman sijoituksen taustoja.

"Vene-ala on nyt vahvassa kasvussa ja todella ison teknologiamurroksen edessä ja Nextfour on eittämättä yksi markkinoiden tämän hetken mielenkiintoisimmista toimijoista, sekä selkeä edelläkävijä perinteisiin toimijoihin verrattuna" tiivistää partneri Mika Suomela Verso Capitalista. ”Nextfourin keskittyminen veneilyn helppoutta lisäävien ratkaisuiden integroimiseen yhteen helppokäyttöiseen laitteeseen, ja sitä tukevien palveluiden lanseeraamiseen on selkeästi perinteisistä kilpailijoista positiivisesti erottuva malli”

Nextfour

Nextfourin Q Experience on tunnettu maailmanluokan älykkäistä monitoiminäytöistä veneisiin ja integroidusta teknologiaekosysteemistään, joita toimitetaan pohjoismaissa mm. Buster-, Yamarin-, Cross- ja Askeladden-veneissä tehdasasenteisina.

Nextfourin kasvava Engineering-liiketoimintayksikkö taas tarjoaa kokonaisvaltaista laitteiden ja ohjelmistopalveluiden suunnittelua avaimet käteen -periaatteella, erityisesti lääkinnällisten ja teollisen internetin alueilla. Engineering -yksikön liiketoiminnan kasvu jatkuu edelleen voimakkaana investoinnin vauhdittamana.

Verso Capital

Verso Capital on vuonna 2012 perustettu suomalainen kasvuvaiheen buy-out sijoittaja, joka on erikoistunut carve-out hankkeisiin. Sijoitamme Eurooppalaisiin B2B yrityksiin ja liiketoimintoihin joilla on liikevaihtoa 50 miljoonaan asti, mutta joilla on liiketoiminnan kasvua hidastavia pullonkauloja. Tiimillämme on kokemusta jo yli sadasta toteutetusta carve-out ja M&A hankkeesta, ja meillä on osaamista toteuttaa hankalatkin transaktiot nopeasti ja tehokkaasti. Olemme tyypillisesti enemmistöomistajana sijoituskohteissamme ja käytämme merkittävästi aikaa yhdessä yhtiön johdon kanssa ratkaistaksemme yhtiön kasvun ja kannattavuuden pullonkauloja. Verso Capital hallinnoi yhteensä yli 160 Miljoonan euron pääomaa kolmessa rahastossa. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tukholmassa ja Münchenissä.

Lisätietoja:

Nextfour Group

Niklas Öhman

Toimitusjohtaja

+358 50 372 8287

niklas.ohman@nextfour.com

https://www.nextfour.com/fi/

Verso Capital

Mika Suomela

Partner

Verso Capital

+358 50 483 4184



mika.suomela@versocapital.com

www.versocapital.com