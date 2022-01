Nextfour solmi miljoonakaupat USA:n valtaville veneilyelektroniikka-markkinoille

”Tavoitteemme oli aloittaa Pohjois-Amerikan toiminnot ja myynti vasta vuonna 2023, mutta tällä hetkellä tuotteitamme kohtaan on niin paljon kiinnostusta, että olemme aikaistamassa toimintamme aloituksen", toteaa Nextfourin toimitusjohtaja Niklas Öhman. Keväällä julkaistaan ensimmäiset isot venevalmistajamerkit, joihin kokonaisjärjestelmiä aletaan asentamaan.

”Saimme marraskuussa, suomalaisen pääomasijoittajan Verso Capitalin mukaantulon myötä, lisää pääomaa kasvun mahdollistamiseksi ja nyt voimme lähteä hiukan aikaistetusti avaamaan markkinoita rapakon toiselle puolelle. Samalla myös markkinat Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ovat auenneet.”

“There is growing demand from major electric vehicle OEMs for electric motors,” toteaa Xavier Montagne, COO Vision Marine. “Collaborating with Nextfour on the Q Experience system will enhance the entire powertrain and allow us to deliver a comprehensive ecosystem to electrifying recreational boating, complemented with the best and most intuitive display solution on the market.”

Vision Marine Technologies, Inc.

Vision Marine Technologies, Inc. (Nasdaq: VMAR), on yksi moottorivalmistajien markkinajohtajista ekologisen veneilyn mahdollistajien joukossa. VMT johtaa ekologista kehitystä taistelussaan vesistöjen likaantumista vastaan, samalla haastaen perinteiset polttomoottoroidut ratkaisut lähes äänettömällä ja päästöttömällä täyssähköisellä perämoottoripropulsiojärjestelmällään.

Lippulaivana E-Motion powertrain, joka on markkinoiden kehittynein täyssähköinen perämoottorijärjestelmä kattaen kaiken kehittyneesta akkupaketista, inverttereistä, sekä korkean suorituskyvyn moottorilla, johon yhdistyy saumaton voimansiirto että markkinoiden kehittynein ohjausohjelmisto. VMT:n E-Motion™ liittyvä teknologia on optimoitu mahdollistamaan maksimaalisen suorituskyvyn optimoimalla sekä etäisyyden sekä suorituskyvyn.

Nextfour Solutions Ltd.

Nextfourin missio on mahdollistaa veneily kaikille tekemällä siitä helpompaa. Tätä varten yritys on kehittänyt Q Experience -tuoteperheen, joka saumattomasti integroi kaikki veneilyyn tarvittavat toiminnot helppokäyttöisesti yhteen näyttöön. Intuitiivinen käyttöliittymä tekee navigoinnista sujuvaa ja auttaa uusia veneilijöitä tutustumaan veneilyyn. Q Experience -tuoteperhe on ensimmäinen tuote vapaa-ajan veneilyssä, joka vie veneilyn kohti edistynyttä autokäyttökokemusta. Laite yhdistää veneen mittaristot, mobiililiittettävyyden, karttaplotterin, vahti- ja sääpalvelun, sekä viihdejärjestelmän yhteen laitteeseen.

Nextfour Solutions on osa Nextfour Groupia Turussa ja on korkean teknologian tuotekehitysyritys, joka suunnittelee omien marine- ja ajoneuvoteollisuuden laitteiden lisäksi asiakkailleen lääkinnällisiä, tietoliikenne- sekä teollisuuslaitteita avaimet käteen palveluna.

Nextfour Group, Nextfour Solutions, Nextfour Technologies, Nextfour Wireless sekä Nextfour Design muodostavat Nextfourin, joka kahdella liiketoiminta-alueellaan tarjoaa ulkopuolisille kokonaisvaltaisesti tuotekehityspalveluja avaimet käteen periaatteella sekä valmistaa Q Experience -ekosysteemiin kuuluvia monitoiminäyttöjä huviveneteollisuuteen. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 7 M€ ja työllistää n. 50 henkilöä Turussa. Tuotteet tunnetaan Suomessa mm. Buster Q-, Yamarin Q-, Askeladden C-Command ja Cross Q-nimillä. Tuotteet räätälöidään venevalmistajien sekä loppukäyttäjien toiveiden mukaan. Yritys on palkkaamassa kevään aikana 15 henkilöä lisää eri tehtäviin.