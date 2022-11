Nicholas Collonin johtaman Aurora-orkesterin tulkinta Kevätuhrista saa maailmanensi-iltansa elokuussa

Brittiläinen Aurora on Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Nicholas Collonin kunnianhimoinen orkesteriprojekti, joka yhdistää maailmanluokan klassisen musiikin visuaalisesti vaikuttavaan näyttämöllisyyteen. Vuonna 2005 perustetun kokoonpanon ytimessä on seikkailunhalu ja laaja taiteellinen horisontti. Aurorasta tuli vuonna 2014 maailman ensimmäinen yhtye, joka esitti kokonaisen klassisen sinfonian täysin ulkomuistista.

“The most bracing breath of fresh air to invigorate the classical music scene in the past ten years.” - The Times

Nicholas Collon on toiminut Suomessa Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina syyskuusta 2021. Lontoolainen Collon on opiskellut viulun, alttoviulun ja urkujen soittoa sekä toiminut aikaisemmin mm. Haagin Residente- ja Lontoon filharmonisen orkesterin ylikapellimestarina.



Tiistaina 29. elokuuta Helsingin Musiikkitalossa koetaan Aurora-orkesterin tulkinta Igor Stravinskyn Kevätuhri-teoksesta, jonka orkesteri esittää ilman nuotteja ulkomuistista. Vuonna 1913 ensiesitetty Kevätuhri on inspiroinut kymmenittäin monitaiteellisia tuotantoja kuluneen vuosisadan aikana. Teos repii auki länsimaisen musiikin konventiot, ja se kuulostaa yhä ajattoman radikaalilta.

Orkesteriteatteriin verrattavan esityksen tuotanto asettaa musiikin ja muusikot etusijalle ainutlaatuisella tavalla. Jane Mitchellin ja James Bonasin visuaalisesti vaikuttava ohjaus yhdistää muistin varassa esiintyvän orkesterin, videosuunnittelija Anouar Brisselin projisoinnit ja liikkeen tarjoten täysin uudenlaisen näkökulman Stravinskyn mestariteokseen. Konsertin ensimmäisellä puoliajalla koetaan orkesterin ja Nicholas Collonin tavaramerkiksi muodostunut kattava ja innostava teosesittely.

Nicholas Collon & Aurora-orkesteri: Kevätuhri on Helsingin juhlaviikkojen vuoden 2023 ensimmäinen ohjelmajulkistus.



Nicholas Collon & Aurora-orkesteri (UK): Kevätuhri Helsingin Musiikkitalossa tiistaina 29.8.2023 klo 19. Liput alkaen 25–120 € osoitteesta ticketmaster.fi. Ensi kertaa myyntiin tulee myös Juhlaviikkojen lahjakortteja, jotka käyvät vielä julkaisemattomiin Huvilan konsertteihin. Lahjakortit ovat myynnissä osoitteessa lippu.fi.