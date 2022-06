Niclas Wariuksen valokuvateos Vanitas on vuoden 2021 paras taidekirja

Ote tuomariston palkintoperusteista:

"Ammattitaitoinen työryhmä on yhdistänyt voimansa julkaistakseen teoksen, joka tuntuu sekä miellyttävältä kädessä että ruokkii katsetta ja mielikuvitusta, ja juhlistaa valokuvataiteilijaa. Teoksessa on myös akateeminen ja ajatuksia herättävä taidehistorioitsija Harri Kalhan analyysi Wariuksen valokuvista.

Vanitas on visuaalisesti ja esteettisesti vangitseva taidekirja, upea kokonaisuus, jonka soisi päätyvän jokaisen kauneutta rakastavan kirjahyllyyn."

Valokuvasarja Vanitas on valokuvataiteilija Niclas Wariuksen meditaatio kaiken katoavaisuudesta. Warius on rakentanut ajan patinoimista esineistä harmonisia asetelmia, joissa vilisee aikaan liittyviä symboleita: vanha kello, puoliksi palanut kynttilä, kuollut lintu. Viittaukset 1500–1600-lukujen maalaustaiteen vanitas-teemaan ovat selviä. Tarkkaan harkituissa ja selkeästi lavastetuissa kuvissa liikutaan kauneuden ja synkkyyden rajalla – pisteessä, jossa rappio kohtaa herkästi virittyneen kauneuden ja kaaos järjestyksen. Vanitas-sarjallaan Warius asettuu osaksi asetelman uutta nousua 2000-luvun valokuvataiteessa.

Wariuksen asetelmakuvien symboleja ja kuriositeetteja, hunajaista kauneutta ja tummasävyistä nostalgiaa analysoi taidehistorioitsija Harri Kalha.

”Täydellisimmissäkin sommitelmissa piilee haava. Repaleinen seinäpaperi, särkynyt lasi, raapiutunut pinta, haalistunut kuva, koko riutuvien kasvien ja hedelmien repertuaari – ne kaikki viittaavat säröön täydellisen kauneuden systeemissä.”

Kirjan artikkelin on kirjoittanut taidehistorioitsija Harri Kalha, teoksen ulkoasun on suunnitellut graafikko Anna Mattsson, ja reprografi Petri Kuokka on tehnyt kuvien värierottelun.



Vuoden 2022 palkintolautakunnassa toimivat kulttuuritoimittaja ja kirjailija Marika Riikonen, kirjoittaja-kuvataiteilija Kirsi Rajapuro sekä valokuvataiteilija Joseph Tully. Sihteerinä toimi Hämeenlinnan kaupunginkirjaston informaatikko Ilkka Marjanen.