Nightwish konsertoi kotikaupungissaan Kiteellä ensi kesänä - tavoitteena Rantakentän yleisöennätys

Maailmankiertue Suomeen ensi kesänä kahden konsertin ajaksi

Nightwish on aiemmin julkaissut myös toisen Suomen konsertin, joka toteutuu lauantaina 17.6.2023 Vaasan Lemonsoft Stadionilla. Kiteen ja Vaasan esiintymiset ovat Nightwishin viimeiset kotimaan konsertit, ennen kuin yhtye jää tauolle työstääkseen uutta albumia. Nightwishin Kiteen konsertti tuleekin olemaan yksi itäisen Suomen suurimmista yksittäisistä tapahtumailloista.

Nightwish-yhtyeen perustajajäsen ja johtohahmo Tuomas Holopainen on tulevasta kotikaupungin konsertista innoissaan:

"Bändiltä pääsi kollektiivinen riemunkiljahdus, kun keikasta Kiteen Rantakentällä meille kerrottiin. Se tulee olemaan Human. :II: Nature. -maailmankiertueen viimeisiä esiintymisiä, ja itselleni koko rundin ehdoton kohokohta. Kotikaupunki, sen ihmiset, ja väki ympäri maailmaa tulevat taatusti luomaan tapahtumaan maagiset puitteet. Odotamme ihan täpinöissämme, nähdään siellä!”

Yhtyeen saapumista Kiteelle odotettu jo vuosikymmeniä

Vuonna 1996 Kiteellä perustetun, sinfonista metallia soittavan Nightwishin tunnetuimpia kappaleita ovat mm. Nemo, Sleeping Sun, Storytime, Wish I Had An Angel, Amaranth sekä Noise. Kosketinsoittaja ja johtohahmo Tuomas Holopaisen lisäksi lavalla nähdään laulaja Floor Jansen, multi-instrumentalisti Troy Donockley, kitaristi Emppu Vuorinen, basisti Jukka Koskinen sekä rumpali Kai Hahto.

“Nightwishin konserttia on odotettu yhtyeen perustamiskaupunkiin Kiteelle jo kahden vuosikymmenen ajan. Olemmekin todella innoissamme, että saamme tuottaa konsertin uudistetulla Rantakentällä ensi kesänä. Kiitämme yhtyettä luottamuksesta, ja lupaamme rakentaa kesäkuun 2023 konsertista ikimuistoisen ja ainutlaatuisen elämyksen. Konsertissa nähdään alkuillasta Nightwishin lisäksi muutama muu yhtye, jotka julkaistaan myöhemmin”, iloitsee Nordic Live Productionsin toimitusjohtaja Tommi Mäki.

Nightwish on Kiteelle yksi suurimmista ylpeydenaiheista

Maailmanlaajuiseen maineeseen nousseen Nightwish-yhtyeen tarinaa on tallennettu Kitee Tourist Information – A Nightwish Story -näyttelykeskukseen, joka avattiin Kiteen keskustaan vuonna 2020. Näyttely esittelee yhtyeen matkan pienestä kiteeläisestä bändiprojektista yhdeksi maailman suurimmista metalliyhtyeistä. Maailmanlaajuiseen maineeseen nousseessa näyttelyssä on esillä harvinaista aineistoa, jota on mahdollista nähdä ja kokea vain Kiteellä.

“A Nightwish Story -näyttelykeskus tulee olemaan auki ympäri vuorokauden 15. – 17.6.2023 välisenä aikana. On aivan mahtavaa saada juuriltaan vahvasti kiteeläinen Nightwish esiintymään Rantakentälle. Uudistettu stadion tarjoaa tapahtumalle erinomaiset puitteet, ja me kaupunkina toivotamme konserttivieraat lämpimästi tervetulleeksi”, toteaa Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen.

Kiteen Rantakentän kävijäennätyksen odotetaan rikkoutuvan

Kiteen Rantakentän pesäpallostadionin kokonaiskapasiteetti on konsertissa noin 10 000 henkilöä. Vuonna 2020 remontoidun 2800-paikkaisen istumakatsomon lisäksi yleisöalueena toimii lähes kokonainen pesäpallokenttä. Konsertin odotetaan tulevan loppuunmyydyksi, jolloin stadionin aiempi kävijäennätys rikkoutuisi kirkkaasti. Rantakentän tämänhetkinen yleisöennätys on 7773 katsojaa vuoden 1996 Itä–Länsi-ottelussa. Konsertin järjestelyissä on vahvasti mukana paikallinen pesäpallon suurseura Kiteen Pallo.

“Odotamme Rantakentän yli 10 000-paikkaisen kapasiteetin täyttyvän nopeasti lipunmyynnin käynnistyttyä. Kyseessä olisi samalla pesäpallostadionin historian suurin tapahtuma. Teemme konsertin toteutuksessa tiivistä yhteistyötä Kiteen kaupungin, Kiteen Pallon ja muiden paikallisten seurojen sekä järjestöjen kanssa”, täydentää Tommi Mäki.

Myös Kiteen Pallo toivottaa Nightwishin lämpimästi tervetulleeksi Rantakentälle.

“Nightwish on alueemme musiikkimaailman kirkkain tähti, ja tapahtumalla onkin erityinen merkitys niin Kiteen Pallolle, kuin kaikille seuran yhteistyötahoille ja faneille. Uskomme, että Rantakentän yleisöennätys paukkuu rikki kirkkaasti. Vuosien yhteistyö bändin jäsenten kanssa on ollut saumatonta, ja tuleva tapahtuma kertoo myös kunnioituksesta yhteistyötämme kohtaan. Olemme erittäin ylpeitä kiteeläisyydestämme, ja toivotamme kaikki Nightwish-fanit tervetulleeksi Kiteelle vaikka koko tapahtumaviikoksi”, kertoo Kiteen Pallon Mikko Varonen.

Konsertin lipunmyynti käynnistyy perjantaina 11.11.

Nightwishin Kiteen konsertin lipunmyynti alkaa perjantaina 11.11.2022 klo 9.00 Lippupisteessä. Konserttiin on myynnissä ikärajattomia lippuja ja K18-lippuja. Lisäksi konserttiin myydään erilaisia VIP-lippuja.

Liput alkaen 79,90€

VIP-liput alkaen 159,90€

Liput myy: Lippu.fi