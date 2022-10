Nightwishin maailmankiertue Suomeen - stadionkonsertti kesäkuussa 2023

Yhtyeen viimeinen kotimaan konsertti ennen taukoa

Vuonna 1996 perustetun, sinfonista metallia soittavan Nightwishin tunnetuimpia kappaleita ovat mm. Nemo, Sleeping Sun, Storytime, Wish I Had An Angel, Amaranth sekä Noise. Yhtyeen rumpalina on vuodesta 2014 alkaen toiminut vaasalainen Kai Hahto. Hahto nähdäänkin nyt ensimmäistä kertaa kotiseudullaan Nightwishin kokoonpanossa. Lisäksi lavalla nähdään laulaja Floor Jansen, kosketinsoittaja ja johtohahmo Tuomas Holopainen, multi-instrumentalisti Troy Donockley, kitaristi Emppu Vuorinen sekä basisti Jukka Koskinen. Heinäkuussa 2021 alkanut Human Nature -kiertue huipentuu kesäkuussa 2023 jättimäiseen stadionkonserttiin, jonka jälkeen yhtye on ilmoittanut jäävänsä tauolle.

“Tätä on odotettu ja yritetty pitkään saada onnistumaan eri tahojen kanssa, mutta nyt se on vihdoin mahdollista. Olihan jo aikakin, sillä viimeksi yhtye on esiintynyt Vaasassa Rantarockissa vuonna 2001. Yleensä Vaasasta täytyy aina lähteä johonkin, mutta nyt voin polkaista stadionille vaikka pyörällä kotipihasta. Tästä tulee hieno tapahtuma!”, iloitsee Nightwish-yhtyeen rumpali Kai Hahto.

Stadionin kävijäennätyksen odotetaan rikkoutuvan

Vaasassa sijaitsevan Lemonsoft Stadionin kokonaiskapasiteetti on konsertissa noin 11 200 henkilöä. Konsertin odotetaankin tulevan loppuunmyydyksi, jolloin aiempi 6000 kävijän ennätys rikkoutuisi kirkkaasti. Konserttiin myydään peruslippujen lisäksi noin 1000 VIP-lippua. Myyntiin on tulossa myös räätälöityjä VIP-paketteja, jotka sisältävät illallisen valikoidussa Vaasan seudun laadukkaassa ravintolassa. VIP-paketteja on saatavilla Saunaravintola Meri-, Villa Sandviken- sekä Kyrö Distillery Company -ravintoloihin.

Konsertin järjestää vaasalainen tapahtumatuotantoyritys Nordic Live Productions, joka tuottaa vuosittain lukuisia festivaaleja Suomessa kuten Vaasa Festivalin, Hanko Sommarfestin, Espoon Viinijuhlat, Solar Sound Festivalin Seinäjoella, Aura Festin Turussa, Kokkolan Viinijuhlat, Kainuun Musiikkijuhlat Kajaanissa ja Raasepori Festivalin Karjaalla sekä satoja muita klubitapahtumia, konsertteja ja yksityistilaisuuksia.

“Ympäri maailmaa kiertävän Nightwishin omaa konserttia on odotettu Pohjanmaalle jo kymmenen vuoden ajan, ja olemmekin todella innoissamme saadessamme tuottaa konsertin Lemonsoft Stadionilla. Kiitämme yhtyettä luottamuksesta, ja lupaamme rakentaa kesäkuun 2023 konsertista ikimuistoisen ja ainutlaatuisen elämyksen. Konsertissa nähdään alkuillasta lisäksi muutama yhtye, jotka julkaistaan myöhemmin. Odotamme Lemonsoft Stadionin yli 11 000 -paikkaisen kapasiteetin täyttyvän nopeasti lipunmyynnin käynnistyttyä. Kyseessä olisi samalla vuonna 2016 valmistuneen stadionin uusi yleisöennätys”, kertoo Nordic Live Productions Oy:n promoottori Tommi Mäki.

Lipunmyynti käynnistyy ensi maanantaina

Lipunmyynti alkaa ensi viikon maanantaina 10.10.2022 klo 9.00 Lippupisteessä. Konsertti on kokonaisuudessaan K18, jolloin koko stadionalue katsomoineen ja kenttäalueineen on yhtenäistä anniskelualuetta.

Liput alkaen 79,90€

VIP-liput alkaen 139,90€