Nikita Uzhegov valittu parhaiden alle 35-vuotiaiden innovaattoreiden joukkoon

Nikita Uzhegov, SpinDriven Oy:n operatiivinen johtaja ja yksi perustajaosakkaista, valittiin MIT Innovators Under 35 Europe 2023 -listalle. MIT Innovators Under 35 on MIT Technology Review -lehden julkaisema vertaisarvioitu vuosittainen lista, jossa nimetään maailman 35 parasta alle 35-vuotiasta innovaattoria.

MIT:n toimittajat valitsevat lupaavimmat 100 innovaattoria semifinalistikierrokselle. Semifinalisteja arvioi tuomaristo, jonka jäsenillä on asiantuntemusta muun muassa tekoälystä, bio-, ohjelmisto-, energia- ja materiaaliteknologioista. Asiantuntijaraati valitsee semifinalisteista lopullisen 35 palkitun innovaattorin listan.

Nikita työskenteli väitöskirjatutkijana LUT-yliopistossa ja väitteli tekniikan tohtoriksi 2016 suurnopeussähkömoottoreiden suunnittelusta. LUT-yliopisto on maailmanlaajuisesti tunnettu suurnopeustekniikan tutkimuksesta, joka tähtää sähkömoottorien energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Nikita oli mukana perustamassa LUT-yliopiston spinoff-yritystä SpinDrive Oy:tä. SpinDrive tavoitteena on kaupallistaa magneettilaakereita, jotka mahdollistavat sähkömoottoreissa korkeimmat mahdolliset kierrosnopeudet.

Magneettilaakerit leijuttavat sähkömoottoreiden pyörivää osaa, roottoria, magneettikentässä. Korkeampi pyörimisnopeus ja kitkaton toimintaympäristö mahdollistaa energiatehokkuuden merkittävän parantamisen. Magneettilaakereiden toimintaperiaate muistuttaa maglev-luotijunia, joiden jopa 500 km/h nopeus perustuu magneettiseen leijuntaan.

Nikita johtaa SpinDriven myyntiä sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimista. Nikitan johdolla SpinDrive on kerännyt yli 4 miljoonaa euroa yksityistä ja julkista rahoitusta. SpinDriven asiakkaina on useita yli miljardi euroa liikevaihtoa tekeviä kansainvälisiä suuryrityksiä. SpinDriven missio on demokratisoida levitointiteknologia ja saattaa teknologia kaikkien saataville teollisuuden alasta riippumatta. Tavoitteena on vähentää yli 0,6 gigatonnia CO2-päästöjä vuosittain vuoteen 2050 mennessä.