Niklas Österlund Turun Osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi

Turun Osuuskaupan hallitus on valinnut 5.7.2023 kokouksessaan uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Niklas Österlundin. Österlund toimii tällä hetkellä OP Turun Seudun yritysasiakaspalveluista vastaavana liiketoimintajohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt mm. HC TPS:n ja FC TPS:n toimitusjohtajana. Niklas Österlund aloittaa Turun Osuuskaupan toimitusjohtajana 1.9.2023.

– Turun Osuuskauppa on vastuullinen varsinaissuomalainen asiakkaidensa omistama monitoimialayritys, joka työllistää yli 2600 palvelualan ammattilaista. Varsinais-Suomi on kiinnostava ja kehittyvä kasvualue, mikä näkyi myös hakuprosessissa. Saimme tehtävään 39 hakemusta, joista valtaosa oli maakunnan ulkopuolelta. Olemme iloisia saadessamme Niklas Österlundin johtamaan Turun Osuuskauppaa. Hänellä on erinomaiset edellytykset varmistaa yhdessä henkilökunnan kanssa liiketoimintamme kannattava kasvu sekä edelleen vahvistaa henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä, iloitsee TOK:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Peltomäki.

Niklas Österlund seuraa tehtävässä vajaat viisi vuotta osuuskauppaa luotsannutta Antti Heikkistä, joka siirtyy syksyllä kaupparyhmän sisällä uuteen tehtävään Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtajaksi.

– Huolimatta toimintaympäristön muutoksista Turun Osuuskaupan toiminnalle asetetut tavoitteet ovat Antti Heikkisen johdolla toteutuneet strategian mukaisesti. Koronavuosien aikana tappiollisiksi painuneita toimialoja on käännetty kannattavaksi ja uusien asiakasomistajien määrä on kasvanut yli 173 000:een. TOK on investoinut kauppojen, hotellien, ravintoloiden ja muiden kauppapaikkojen uudistamiseen ja perustamiseen. Myös henkilöstön työtyytyväisyys on viime vuosina ottanut hienon kehitysloikan, summaa Peltomäki.

– Kiitän Turun Osuuskaupan hallitusta luottamuksesta ja olen iloinen päästessäni johtamaan yli 120-vuotiasta vahvaa kasvustrategiaa toteuttavaa yritystä, joka on modernilla otteella kiinni varsinaissuomalaisten arjessa, kertoo Niklas Österlund. Henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat sydäntäni lähellä ja yhdessä voimme toteuttaa TOK:n vahvaa missiota tehdä Varsinais-Suomesta parempi paikka elää.

Lisätietoja

Turun Osuuskaupan tuleva toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 040 739 8555

Turun Osuuskaupan hallituksen puheenjohtaja Tapio Peltomäki, puh. 040 0523949

Turun Osuuskauppa, tuttavallisemmin TOK, on asiakasomistajien omistama alueellinen osuuskauppa, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. Asiakasomistajia Turun Osuuskaupalla on jo yli 173 000. Turun Osuuskauppa on vahvasti mukana Varsinais-Suomen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Osuuskaupalle tärkeitä arvoja ovat jatkuvuus, pitkäjänteisyys ja vastuullisuus. Tulos ohjataan oman toimialueen investointeihin, palveluja käyttävien asiakasomistajien palkitsemiseen, henkilöstön ammattitaidosta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen, yhteiskunnallisten vastuiden kantamiseen sekä monimuotoisen harrastus- ja yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. TOK on yksi alueensa suurimmista palvelualan työnantajista ja työllistää yli 2 600 henkilöä.

Turun Osuuskauppa toimii marketkaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa. Turun Osuuskauppa on osa

S-ryhmää.