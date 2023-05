Nikotiinipussien vapautunut myynti vaarantaa erityisesti nuorten terveyden

Kannanotto: Rahapelijärjestelmän tärkein tehtävä on ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja 17.4.2023 15:21:39 EEST | Tiedote

Veikkauksella on Suomessa rahapelaamisen monopoli. Nyt keskusteluissa on mahdollinen muutos lisenssimalliseen rahapelijärjestelmään. Me rahapelihaittatyötä tekevät toimijat haluamme muistuttaa rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen olevan keskeisin tekijä järjestelmämuutosta suunniteltaessa.