Nimikilpailu Hyvinkään uudelle museokeskukselle

Seminaari Hyvinkään historiasta kaupungintalolla 7.10.2020 15:12:34 EEST | Tiedote

Hyvinkään kaupunginmuseo järjestää Hyvinkään historian pro gradu -esitelmätilaisuuden Hyvinkään kaupungin-talolla 17.10.2020, jossa esitellään uusinta uutta Hyvinkään historian saralla. Vuosina 2019–2020 on valmistunut kolme uutta pro gradu -tutkimusta Hyvinkään historiasta, joita tulevat esittelemään tilaisuuteen nuoret tutkijat. Tutkimusten aiheet nostavat esiin sekä maatalousyhteiskunnan että teollisuusyhteiskunnan jännitteitä ja villateh-taan tuotantoa. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta paikkoja on rajoitetusti.