Nimikkoratikat Suvi Rihtniemelle ja Matti Lahdenrannalle

Nimettävät vaunut valittiin HKL:n Artic-sarjan raitiovaunusta, joiden numerointi on 400-sarjaa. Nimikkoratikka valikoituu tämän sarjan vaunuista menneiden työvuosien mukaisesti. Suville on nimetty ratikka 418, joka juontaa juurensa Suvi Rihtniemen yhteensä 18 työvuodesta HSL:ssä ja sen edeltäjässä YTV:ssä. Matti Lahdenrannan nimi koristaa vaunua numero 414 kiitoksena työstä HKL:n ja HKL-Bussiliikenteen toimitusjohtajana.

Jo aiemmin tämän tunnustuksen työurastaan on saanut Yrjö Judström, joka on tehnyt pitkän uran Helsingin kaupungilla ja hallintojohtajana HKL:ssä. Yrjö-ratikan numero on 437; tämä vaunu on ollut liikenteessä jo toukokuusta 2019.

- Pohdimme HKL:ssä mieleenpainuvaa tapaa kiittää pitkän ja merkittävän uran joukkoliikenteen edistämiseksi tehneitä henkilöitä. Raitiovaunujen nimeämistä on tehty joissakin Euroopan kaupungeissa, ja katsoimme, että se voisi olla meilläkin tähän hyvä ja kunnioittava tapa muistaa joukkoliikennetyöstä, kertoo HKL:n toimitusjohtajan paikalta joulukuun alussa Kaupunkiympäristön toimialajohtajaksi siirtynyt Ville Lehmuskoski.

Suvi ja Matti liikennöivät normaalissa linjaliikenteessä muiden vaunujen tavoin.