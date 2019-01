Nimityksiä Assemblinilla

Assemblin on nimittänyt uusia huippuosaajia teknisiin palveluihin ja energiatehokkuus- ja elinkaaripalveluihin.

Aarni Jäntti (s. 1960) on nimitetty Assemblinin Energiatehokkuus- ja Elinkaaripalveluihin ohjelmistokehittäjäksi. Jäntti on aloittanut tehtävässään 10.12.2018 ja hän työskentelee Turun toimipisteessä. Jäntillä on yli 30 vuoden kokemus automaatioalalta ohjelmistokehityksestä ja Assemblinilla hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa Assemblin eManageri palvelu-alustan kehittäminen.

Kansainvälisen liiketoiminnan tradenomi Jaakko Timonen (s. 1971) on nimitetty Assemblinin Energiatehokkuus- ja Elinkaaripalveluihinmyyntipäälliköksi. Timonen on aloittanut tehtävässään 19.11.2018 ja hän työskentelee Helsingin toimipisteessä Lassilassa. Timonen on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Ziehl-Abegg Finland Oy:ssä ja Oy Danfoss Ab:ssä. Timosen vastuualueina on muun muassa Assemblin eManagerin myynti.

Taneli Korpela (s. 1988) on nimitetty Assemblinin Teknisiin Palveluihin IV-projektinhoitajaksi. Korpela on aloittanut tehtävässään 7.1.2019 ja hän työskentelee Assemblinin Helsingin toimipisteessä Lassilassa. Korpela työskentelee muun muassa IV-sopimushuoltojen organisointien parissa. Korpela on aikaisemmin työskennellyt Modul Kanava Oy:ssä, Consti Talotekniikka Oy:ssä ja Seinäjoen Ilmastointi Oy:ssä.