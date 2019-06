Nimityksiä Assemblinilla

Assemblin on nimittänyt useita uusia osaajia rakennusautomaatiourakointiin, talotekniikkaurakointiin ja energiatehokkuus- ja elinkaaripalveluihin.

Insinööri (AMK) Samuel Keto (s. 1993) on nimitetty Assemblinin Talotekniikkaurakointiin projektinhoitajaksi. Keto työskentelee Helsingin sähköurakoinnissa ja hänen vastuualueinaan ovat Olympiastadionin projektinhoitotehtävät.

Valentin Chepelev (s. 1994) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin insinööri- ja projektinhoitoharjoittelijaksi. Chepelev työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 13.5.2019. Chepelev opiskelee tällä hetkellä Metropolia Ammattikorkeakoulussa automaatiotekniikkaa. Chepelev on aikaisemmin työskennellyt automaatioasentajan perustutkinnon jälkeen automaatioasentajana Caverion Suomi Oy:ssä ja turvajärjestelmäasentajana Certego Oy:ssä.





Automaatioinsinööri Mikko Vanhakarhu (s. 1981) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin projektipäälliköksi. Vanhakarhu työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 1.4.2019. Vanhakarhu on aikaisemmin työskennellyt Assemblinilla (Arealtec Oy) vuosina 2006-2011 ja viimeiset vuodet hän on työskennellyt Sweco Talotekniikka Oy:ssä RAU-suunnittelun ja konsultointitehtävien parissa.





Katja Ojala (s. 1994) on nimitetty Assemblinin Energiatehokkuus- ja Elinkaaripalveluihin energiamanageriksi. Ojala työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 13.5.2019. Ojala opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa energiatekniikkaa ja hän valmistuu energiatekniikan insinööriksi.





Talotekniikan insinööri Asmo Nykänen (s. 1995) on nimitetty Assemblinin Talotekniikkaurakointiin LVI-projektinhoitajaksi. Nykänen työskentelee Helsingin toimipisteessä. Nykänen on työskennellyt Assemblinilla jo yli vuoden verran projektinhoitajana opiskeluiden ohessa.





Jimi Vilppu (s. 1988) on nimitetty Assemblinin Talotekniikkaurakointiin LVI-työnjohtoharjoittelijaksi. Vilppu työskentelee Turun toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 20.5.2019. Vilppu opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa tekniikkaa erikoistuen LVI-alaan.

Tuomas Tuominen (s. 1996) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin kesäharjoittelijaksi. Tuominen työskentelee Tampereen toimipisteessä ja hän aloittanut tehtävässään 2.5.2019. Tällä hetkellä Tuominen opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa sähkö- ja automaatiotekniikkaa erikoistuen automaatiotekniikkaan.

Insinööri (AMK) Miikka Arvola (s. 1989) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin projektinhoitajaksi. Arvola työskentelee Turun toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 20.5.2019. Arvola on aikaisemmin työskennellyt Eneopt Oy:ssä ja Turun Automaatiokeskus Oy:ssä.