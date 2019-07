Nimityksiä Assemblinilla

Assemblin on nimittänyt useita uusia osaajia rakennusautomaatiourakointiin ja talotekniikkaurakointiin.

Ville Jokela (s. 1990) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiohuoltoon huoltoteknikoksi. Jokela työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 1.6.2019. Jokela on aikaisemmin työskennellyt Assemblinin rakennusautomaatiourakoinnissa.

Marika Kivimäki (s. 1987) on nimitetty Assemblinin talotekniikkaurakointiin LV-työnjohtoharjoittelijaksi. Kivimäki on aloittanut tehtävässään 27.05.2019 ja hän työskentelee Helsingin toimipisteessä. Kivimäki opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa LVI-insinööriksi. Kivimäki on työskennellyt Assemblinilla jo aikaisempien harjoittelujaksojen aikana.

Sampo Virtanen (s. 1996) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin insinööriharjoittelijaksi. Virtanen työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 13.5.2019. Virtanen opiskelee Metropolia ammattikorkeakoulussa automaatiotekniikkaa.