Nimityksiä Assemblinilla

Assemblin on nimittänyt uusia huippuosaajia Talotekniikka- ja Rakennusautomaatiourakointiin sekä Teknisiin Palveluihin Helsinkiin ja Tampereelle.

LVI-teknikko Jarmo Meriläinen (s. 1965) on nimitetty Assemblinin Teknisiin Palveluihin LV-huoltopäälliköksi. Meriläinen työskentelee Helsingin Lassilan toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 3.2.2020. Meriläinen on työskennellyt LVI-alalla jo muutaman vuosikymmenen ja hänellä on kattava ja monipuolinen kokemus huoltopuolen työnjohdollisista tehtävistä.





Sähköinsinööri Sami Nurminen (s. 1989) on nimitetty Assemblinin Automaatioyksikköön projektinhoitajaksi. Nurminen työskentelee Tampereen toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 10.2.2020. Nurmisen vastuu-alueina ovat projektinhoitotehtävät ja aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Fidelix Oy:ssä sekä Valmet Oyj:ssä.





Mikko Pietikäinen (s. 1983) on nimitetty Assemblinin Talotekniikkaurakointiin IV-projektinhoitajaksi. Pietikäinen on aloittanut tehtävässään 2.3.2020 ja työskentelee Helsingin toimipisteessä. Pietikäisen vastuu-alueina ovat projektinhoidolliset työtehtävät IV-urakoissa. Pietikäisellä on 15 vuoden työkokemus asentajan ja kärkimiehen työtehtävistä sekä 3 vuoden työkokemus projektihoitotehtävistä.







Pekka Kyytinen (s. 1982) on nimitetty Assemblinin Automaatiourakointiin tekniseksi asiantuntijaksi. Kyytinen on aloittanut tehtävässään 2.3.2020 ja hän työskentelee Helsingin toimispisteessä. Kyytisen työtehtäviin kuuluu muun muassa tarjouslaskenta. Kyytinen on aikaisemmin työskennellyt muun muassa sähkö- ja automaatioasentajana Suomen LVIS-Huolto Oy:ssä.